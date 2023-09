Nitara Voiceover esitus mängus Mortal Kombat 1 saab mängijate kriitikat

Viimane täiendus Mortal Kombat 1 nimekirja on tegelane Nitara, keda kehastab näitlejanna Megan Fox. Mängu mängijate baas on aga Foxi häälkõnede jõudlusest vähem kui muljet avaldanud.

Kuna tegelaste nimekiri on aeglaselt avalikustatud, on fännid innukalt oodanud Mortal Kombat 1 käivitamist. Kuigi ikoonilised tegelased, nagu Scorpion ja Sub-Zero, naasevad, on keskendutud ka tegelaste tagasitoomisele filmist "3D". ” Mortal Kombati ajastu, sealhulgas Nitara.

See on esimene Nitara ilmumine pärast 2006. aasta filmi Mortal Kombat: Armageddon. Filmides Transformers ja Jennifer's Body tuntud Megan Foxi osatäitmine on Mortal Kombati fännide kogukonnas kulmu kergitanud.

Megan Fox on hiljuti osalenud teises suures mängus Diablo 4, kus ta esitas kiidukõnesid langenud tegelastele. Mortal Kombat 1 tähistab aga tema esimest täisväärtuslikku näitlejarolli videomängus.

Nitara paljastamise ajal esitas Megan Fox mänguvideo ja katkendeid dialoogist. Redditi fännid kritiseerisid aga tema esinemist, kirjeldades seda kui "tasapinnalist kohaletoimetamist" ja vihjates, et ta võis sellele helistada palga saamiseks.

Kuigi mõned fännid usuvad, et treileri kaadrid ei pruugi mängu heli täpselt kajastada, on mängu hankinud varasemad mängijad väljendanud sarnast muret Foxi esinemise pärast loorežiimis. Teised on aga märkinud, et tema esitus Nitara tornis oli parem.

Mortal Kombat 1 kogukonnal on peagi võimalus anda oma lõplik otsus Megan Foxi Nitara kujutamise kohta, kuna mäng peaks ilmuma mõne päeva pärast.

