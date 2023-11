Uued viisid Skinide avamiseks mängus Mortal Kombat 1: mängijad kasutavad kuupäevaga manipuleerimist

Videomängude maailmas leiavad mängijad alati uuenduslikke viise väljakutsetes navigeerimiseks ja peidetud sisu avamiseks. Mortal Kombat 1, ikoonilise võitlusmängude seeria uusim osa, pole erand. Hiljuti on mängijad avastanud ainulaadse tehnika, mille abil pääseda juurde varem kättesaamatud nahadele, ilma et peaksid nende eest maksma.

NetherRealmi arendajad olid 1. hooajal režiimi Invasions osana kasutusele võtnud teatud nahad. Algselt olid need nahad saadaval ainult mängu kaudu. Kuid need tehti hiljuti ostmiseks mängusisese valuuta Dragon Krystals abil. See samm tekitas kogukonna vastureaktsiooni, kuna mängijad pandi uskuma, et need nahad tulevad tagasi alles tulevastel hooaegadel.

Üllatava sündmuste pöörde käigus leidsid Mortal Kombat 1 mängijad viisi, kuidas ostust mööda hiilida ja need ihaldatud nahad tasuta avada. Oma konsoolide kuupäevaseadetega manipuleerides said mängijad muuta 1. hooaja skinnid juurdepääsetavaks. Nad pidid lihtsalt muutma konsooli kuupäeva enne 11. novembrit, laadima mängu, ostma soovitud nahad ja seejärel viima kuupäeva tagasi praegusesse aega. See ärakasutamine võimaldas mängijatel hoida skine ilma valuutat kulutamata.

Selle kuupäevaga manipuleerimise ärakasutamise avastamine levis kiiresti sotsiaalmeedia platvormide, nagu Twitter ja Reddit, kaudu. Mängijad jagasid oma edulugusid ja hoiatasid teisi, et nad ei kulutaks oma raskelt teenitud valuutat nendele nahkadele, sest nad saavad kuupäevaseadeid kasutades hõlpsasti need avada.

FAQ:

K: Kas ma saan seda ärakasutamist kasutada mis tahes mänguplatvormil?

V: Kinnitati, et ärakasutamine töötab PlayStation 5 ja Nintendo Switchi konsoolidel.

K: Kas selle ärakasutamise kasutamine mõjutab minu mängukogemust?

V: Kuigi ärakasutamine ise mängimist ei mõjuta, võib see kahjustada arendajate monetiseerimisstrateegiat ja mängusisese majanduse terviklikkust.

K: Kas NetherRealm parandab selle ärakasutamise?

V: On väga tõenäoline, et arendajad lahendavad selle probleemi kiirparanduse või hädaabipaigaga, et säilitada oma monetiseerimisplaani terviklikkus.

Kuna mängijad jätkavad Mortal Kombat 1 uute tehnikate ja saladuste avastamist, jääb mäng dünaamiliseks ja arenevaks kogemuseks. Neid avastusi ümbritsev põnevus toob esile mänguringkonna kirgliku ja leidliku olemuse.

Allikas: IGN