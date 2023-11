Avastage, kuidas mängijad Mortal Kombat 1-s Skinide eest maksmisest mööda lähevad

Viimastel nädalatel on Mortal Kombat 1 mängijad leidnud uue viisi naha hankimiseks ilma raha kulutamata. Oma konsoolide kuupäevaseadetega manipuleerides on mängijad saanud avada nahad, mis olid varem ainult ostmiseks saadaval. See nutikas ärakasutamine on tekitanud Mortal Kombati fännide seas elevust, sest nüüd on neil võimalik pääseda juurde eksklusiivsele sisule ilma peenraha kulutamata.

See ärakasutamine avastati pärast mängu arendaja NetherRealmi vastuolulist sammu teha varem eksklusiivsed nahad ostmiseks, kasutades mängu esmaklassilist valuutat. Sellele otsusele reageeris kogukond, kes tundis, et neid kasutatakse ära. Mängijad leidsid aga sellele probleemile kiiresti lahenduse, muutes oma konsoolidel kuupäeva.

Kui muudate kuupäeva enne nahkade ostmiseks kättesaadavaks tegemist, saavad mängijad need tasuta avada. Seejärel saavad nad oma konsooli õigele kuupäevale naasta ja lukustamata nahad alles jätta. See nutikas taktika on levinud üle sotsiaalmeedia platvormide, kus mängijad jagavad oma edulugusid ja hoiatavad teisi, et nad ei raiskaks oma raha nahkade ostmisele.

Kuigi see ärakasutamine on pakkunud ajutist lahendust mängijatele, kes soovivad hankida eksklusiivseid skine, on oluline märkida, et see on lahendus, mitte pikaajaline lahendus. Tõenäoliselt lahendab NetherRealm selle probleemi tulevastes värskendustes või paikades, et mängijad ei saaks mängusisese sisu eest tasumisest mööda minna.

Kokkuvõtteks võib öelda, et selle kuupäevalüliti kasutamise avastamine mängus Mortal Kombat 1 on andnud mängijatele võimaluse avada esmaklassilised nahad ilma raha kulutamata. Kuigi see on mängu fännidele põnev arendus, on oluline meeles pidada, et see ei ole püsiv lahendus ja seda võidakse tulevikus parandada. Mängijad peaksid seda võimalust nautima, kuni see kestab, ja hoidma silma peal NetherRealmi värskendustel.

KKK

1. Kuidas kuupäevalüliti ärakasutamine töötab?

Kuupäevavahetuse kasutamiseks muudavad mängijad oma konsooli kuupäevaks aega, mis oli enne nahkade ostmiseks kättesaadavaks tegemist. See võimaldab neil nahad avada ilma raha kulutamata. Seejärel saavad nad oma konsooli õigele kuupäevale naasta ja lukustamata nahad alles jätta.

2. Kas kuupäevalüliti kasutamine on püsiv lahendus?

Ei, kuupäeva vahetamise kasutamine ei ole püsiv lahendus. On tõenäoline, et NetherRealm tegeleb selle probleemiga tulevastes värskendustes või paikades, et mängijad ei saaks mängusisese sisu eest tasumisest mööda minna.

3. Kas kuupäevalülitit saab kasutada kõigil platvormidel?

Kuigi ärakasutamine avastati algselt PlayStation 5-s, on teatatud, et see töötab ka Nintendo Switchil. Teistel platvormidel olevad mängijad peaksid olema ettevaatlikud ja enne selle ärakasutamise katsetamist ise uurima.