Lekkinud pilt Ermacist Mortal Kombat 1-s käivitab arutelu tegelaskujude kujundamise üle

Lekkinud pilt Ermacist tulevases mängus Mortal Kombat 1 on tekitanud fännide seas segadust, kuna mõned seavad kahtluse alla tegelaskuju kujunduse valikud. Kuigi paljud ootavad pikisilmi viimase treileri ilmumist, on fännid märganud trendi, et mängus on tegelaskujud, kellel on avatud ninakingad või paljad jalad. Baraka, Katana, Li Mei ja Nitara varbad on kõik paljastatud.

Ermaci lekkinud kujutis demonstreerib telekineetilist võitlejat täies vormis, paljastades rohkem tema välimust, kui varem näidatud. Kuigi fännid kiitsid tema riietuse üldiselt heaks, väljendasid mõned muret tema kortsus, muumiataolise naha pärast. On lootust, et tema varjamiseks on saadaval alternatiivsed rõivad või varustus.

Üks fännide seas korduv küsimus on, miks on nii paljudel Mortal Kombat 1 tegelastel varbad paljastatud. Mõned sotsiaalmeedia kommenteerijad on naljaga pooleks oletanud, et kellelgi NetherRealmis võib olla jalafetiš. Teised mõtlevad, kas näilise jalafetiši taga on sügavam tähendus, näiteks kommentaar Liu Kangi võitluskunstide vaimustuse kohta.

Väärib märkimist, et Street Fighter 6 pälvis kriitikat ka selle jalgade kujutamise pärast, mistõttu mõned arvavad, et see võib olla võitlusmängudes laiem trend. Kuna fännid ootavad põnevusega Mortal Kombat 1 ilmumist, jääb üle oodata, kas tegelaskujudes tehakse muudatusi või hakatakse tegelema jalafetiši spekulatsioonidega.

