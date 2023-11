San Jose avalikustab oma isikliku Monopoli väljaande

San Jose linn kavatseb ette võtta nostalgilise rännaku mööda mälurada, lansseerides populaarse lauamängu Monopoly oma väljaande. See kohandatud väljaanne asendab traditsioonilised kohad tahvlil kohalike vaatamisväärsustega, võimaldades nii elanikel kui ka külastajatel linna avastada täiesti uuel viisil.

Üks San Jose ikoonilisemaid vaatamisväärsusi, Winchester Mystery House, on kesksel kohal ihaldusväärse laudtee positsioonina. Linnapea Matt Mahan väljendas oma elevust isikupärastatud väljaande üle, öeldes, et see on suurepärane võimalus tähistada San Jose rikkalikku ajalugu ja saavutusi.

Selles ainulaadses versioonis muutub Original Joe's uus Park Place, samas kui VTA asendab raudteepunkte. Kohalik transiidiagentuur on sellest esindusest vaimustuses ja on mängu reklaamimiseks isegi terve bussi pakkinud.

Petersi pagariäri, mis on kuulus oma maitsva põletatud mandlikoogi poolest, on mängulaual veel üks esile tõstetud kohalik ettevõte. Nõudlus kohandatud mängude järele on olnud tohutu – suur hulk ettetellimusi müüakse hetkega läbi. San Josest pärit Hilda Ramirez väljendas oma armastust selle kontseptsiooni vastu ja ostis uhkusega viis mängu, pidades neid lahe piirkonna kuumimaks jõulukingiks.

San Jose väljaande ilmumine on meelitanud külastajaid kaugelt ja mujalt, sealhulgas sõpruskonda, kes sõitsid kogu tee Lincolnist, väljaspool Sacramentot, et üks neist kätte saada. Tuttavate vaatamisväärsuste lisamisega, mis tekitavad uhkust, väljendasid need inimesed oma põnevust ja rahulolu.

Nende isikupärastatud väljaannete loomise taga olev ettevõte Top Trumps USA on varem välja andnud linnaversioonid, nagu Napa Valley. San Jose on aga esimene suur Bay Area linn, mis seda erikohtlemist saab. Aaron Green, kes esindab USA-d Top Trumps, mainis väljakutseid otsustamisel, millised kohad juhatuses esile tuua, kuna kõigil on erinevad arvamused. Sellegipoolest on eesmärk jäädvustada linna olulised vaatamisväärsused ja ettevõtted, tagades, et tulevased põlvkonnad saavad mängu nautida ja õppida tundma San Jose ainulaadset lugu.

Monopoli San Jose väljaanne sisaldab täiendavaid vaatamisväärsusi, nagu Tech Interactive ja Children's Discovery Museum. Need täiendused suurendavad veelgi San Jose elava kultuuri ja vaatamisväärsuste esindatust.

Olgu see Monopoli isikupärastatud väljaanne tunnistus San Jose suurusest ja selle staatusest riigi ühe parima elukohana.