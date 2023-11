Jessica Gagen: Miss Inglismaalt kosmoseuurijaks

Endine Miss Inglismaa võitja Jessica Gagen on missioonil murda barjääre ja täita oma unistus saada astronaudiks. Liverpooli ülikoolis kosmoseinseneri kraadi omandanud Jessica on võtnud sihiks saada esimeseks iluduskuningannaks kosmoses. Hiljuti astus ta olulise sammu oma unistusele lähemale, kui sai USA-s Orlandos Kennedy kosmosekeskuses võimaluse "lennata" Boeing Starlineri kosmoselaevaga.

Ameerika Ühendriikide visiidi ajal ei saanud Jessica mitte ainult Starlineri simulaatoriga lennata, vaid käis ka telgi taga koos Boeingu töötajatega, kes tegelevad kosmosesüstiku projekteerimise ja ehitamisega. Ta oli sukeldunud kosmoseuuringute maailma, saades väärtuslikku teavet selles valdkonnas tehtava töö kohta.

Lisaks Boeingus veedetud ajale tehti Jessicale VIP-tuur Kennedy kosmosekeskuses ja tal oli uskumatu võimalus jälgida kahte raketi starti Florida kosmoserannikult. See oli unistuste reis, mis ületas kõik tema ootused.

Rahvusvahelise kosmosejaama korraldatud Las Vegase konverentsi Ascend peaesinejana jagas Jessica oma kirge propageerida naisi ja lapsi STEM-ainetes. Tema eesmärk on julgustada rohkem tüdrukuid tegema insenerikarjääri ja murdma tööstust ümbritsevaid stereotüüpe.

Pärast Miss Englandi tiitli võitmist on Jessicast saanud eeskujuks pürgivatele teadlastele ja inseneridele. Tema eesmärk on kasutada oma platvormi, et harida järgmist põlvkonda STEM-valdkondade erinevate võimaluste ja oskuste kohta, mida inseneriteadus võib pakkuda. Jessica ilu eesmärgiga projekt nimega The STEM Project keskendub noorte vaimude inspireerimisele ja eri tüüpi inseneritöö potentsiaali tutvustamisele.

Tulevikku vaadates soovib Jessica ka esitleda harivaid teledokumentaalfilme ja uurida uusi tehnoloogiaid. Ja kui talle antakse võimalus, võtaks ta innukalt vastu võimaluse kosmosesse reisida.

Boeingi kosmoselaev Starliner on juba sooritanud kaks mehitamata katselendu, millest teine ​​jõudis edukalt rahvusvahelisse kosmosejaama. Jessica jätkab oma unistuste jahtimist ja ta osaleb märtsis Indias Mumbais toimuval 71. Miss Worldi konkursil.

FAQ:

K: Mis on Jessica Gageni unistus?

V: Jessica Gageni unistus on saada astronaudiks ja olla esimene iluduskuninganna kosmoses.

K: Mis on Jessica hariduslik taust?

V: Jessica Gagenil on kraad Liverpooli ülikoolis kosmoseinseneri erialal.

K: Mis on Jessica ilu eesmärgipärase projektiga?

V: Jessica eesmärgipärase projektiga ilu kannab nime The STEM Project, mille eesmärk on harida järgmist põlvkonda erinevate inseneritüüpide ja STEM-valdkondades pakutavate võimaluste kohta.

K: Kas Jessica on osalenud mõnes kosmosega seotud tegevuses?

V: Jah, Jessical oli võimalus lennata Boeing Starlineri kosmoselaeva simulaatoriga ja ta külastas Kennedy kosmosekeskust, kus ta oli tunnistajaks kahele raketi stardile.

Allikad:

Swns.com