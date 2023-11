Uus mängurežiim ja varajase juurdepääsu värskendused tulevad mängule Against the Storm

Kirjastaja Hooded Horse teatas, et populaarne mäng Against the Storm jätab järgmisel kuul varakult juurdepääsu koos väga oodatud 1.0 värskendusega. See värskendus tutvustab uhiuut mängurežiimi nimega Queen's Hand, mis on spetsiaalselt loodud kogenud mängijate väljakutseks ainulaadsete reeglite ja auhindadega.

Against the Storm, mida kirjeldatakse kui "tumeda fantaasia linnaehitajat", sukeldab mängijad postapokalüptilisse maailma, kus nad peavad tsivilisatsiooni uuesti üles ehitama silmitsi laastavate vihmadega. Kuninganna asekuningana juhivad mängijad mitmekesist ellujäänute rühma, sealhulgas inimesi, kopraid, sisalikke, rebaseid ja harpiaid. Üheskoos peavad nad kõrbe tagasi võtma ja kindlustama inimkonna tuleviku.

Tulevase värskenduse üks põnevamaid aspekte on Queen's Handi lisamine. See mängurežiim esitab mängijatele ülima väljakutse Adamantine Seale ühe tsükli jooksul uuesti vormida. Mängu raskeima väljakutsena surub Queen's Hand isegi kõige kogenumad mängijad oma piiridesse.

Varasema juurdepääsuperioodi jooksul on Against the Storm läbinud märkimisväärse arengu, mille sisu uuendatakse regulaarselt iga kahe nädala tagant. Need värskendused on toonud mängu palju suuremaid ja väiksemaid muudatusi, sealhulgas uute liikide, nagu Foxi inimesed, lisamine ja lõppmängu mehaanika täiustused. Hooded Horse on teatanud, et see värskenduste sagedus jätkub kuni mängu täieliku väljalaskmiseni.

Oma kaasahaarava mänguviisi ja kaasahaarava narratiiviga on Against the Storm kogunud pühendunud fännide baasi. Steamis on mäng saanud peaaegu 95 14,500 arvustuse hulgast valdavalt positiivse kasutajahinnangu XNUMX%. Mängijad on kiitnud selle ümbritsevat maailma ülesehitavat mehaanikat ja väljakutseid pakkuvat mängu.

Mängu Against the Storm fännid võivad oodata mängu ametlikku väljalaset 8. detsembril. Lisaks Microsoft Store'is saadavale olemisele liitub mäng ka PC Game Passi teegiga tänu hiljutisele partnerlusele Microsoftiga. See koostöö toob mängu veelgi laiema publikuni ning pakub Game Passi tellijatele uut ja põnevat kogemust.

Olenemata sellest, kas olete kogenud mängija või žanri uustulnuk, tõotab Against the Stormi eelseisev värskendus pakkuda unustamatut mängukogemust. Valmistuge silmitsi seisma laastatud maailma väljakutsetega ja ehitage tsivilisatsioon üles igasugustele takistustele vastu.

