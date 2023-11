OpenAI töötajad ähvardavad lahkuda, kutsudes nõukogu tagasi astuma Microsofti endise tegevjuhi Altmaniga

Üllatuslikul pöördel tekitab ettevõttes segadust umbes 500 OpenAI töötaja kiri. Kirjast, mida on näinud erinevad meediaväljaanded, sealhulgas Reuters, selgub, et töötajad on valmis lahkuma, kui OpenAI juhatus ei astu tagasi. Nende arutluskäik? Nad usuvad, et juhatusel puudub vajalik pädevus, otsustusvõime ja hoolivus ettevõtte missiooni ja töötajate suhtes.

See oht ilmneb vahetult pärast seda, kui Microsoft teatas endise OpenAI tegevjuhi Sam Altmani ja ettevõtte teise arhitekti palkamisest ettevõtte ümberkorraldamise raames. Uudis šokeeris tehisintellekti kogukonda ja tekitas küsimusi OpenAI tuleviku kohta.

Hoolimata töötajate võimalikust lahkumisest on Microsoft jätkuvalt pühendunud oma partnerlusele OpenAI-ga. Microsofti esimees ja tegevjuht Satya Nadella väljendas oma põnevust koostöö üle ja mainis, et ootab huviga koostööd OpenAI uue tegevjuhi, endise Twitchi juhi Emmett Sheariga.

OpenAI, mis on tuntud oma generatiivse AI-tehnoloogia poolest, mis tootis inimsarnast teksti, pilte, videoid ja muusikat, on saanud Microsoftilt miljardeid dollareid investeeringuid. Tehnoloogiahiiglane on mänginud olulist rolli OpenAI AI-süsteemide toetamisel, pakkudes vajalikku arvutusvõimsust.

Kuigi Altmani OpenAI-st lahkumise täpsed põhjused on endiselt ebaselged, teatas ettevõte, et ta ei olnud juhatusega suheldes järjekindlalt avameelne, mis viis usalduse kaotuseni tema juhivõimete vastu. Altman, kes oli selle aasta alguses oma maailmaturnee ajal aktiivselt arutlenud tehisintellektiga seotud võimalike riskide ja reeglite üle, väljendas pärast lahkumist sotsiaalmeedias kiindumust OpenAI vastu.

Vastuseks hiljutistele sündmustele on OpenAI uus tegevjuht Shear lubanud Altmani tagandamist uurida ja plaanib olukorra uurimiseks palgata sõltumatu uurija. Sheari eesmärk on taastada usaldus ettevõtte sees ning teha vajalikke muudatusi juhtkonnas ja juhtkonnas.

Kuna OpenAI seisab silmitsi nende sisemiste väljakutsetega, on ettevõtte tulevik endiselt ebakindel. Partnerlus Microsoftiga ja uue tegevjuhi ametisse nimetamine pakuvad tehisintellekti valdkonnas aga kasvu- ja arenguvõimalusi.

FAQ

1. Mis on OpenAI?

OpenAI on ettevõte, mis on tuntud oma tehisintellekti ja generatiivse AI tehnoloogia edusammude poolest.

2. Miks ähvardavad OpenAI töötajad töölt lahkuda?

Töötajad nõuavad OpenAI juhatuse tagasiastumist, väites, et neil puudub pädevus, otsustusvõime ning hoolivus ettevõtte missiooni ja töötajate suhtes.

3. Kelle on Microsoft OpenAI-st palganud?

Microsoft on palganud ettevõttest endise OpenAI tegevjuhi Sam Altmani ja teise arhitekti.

4. Milline on Microsofti seisukoht antud olukorras?

Microsoft on jätkuvalt pühendunud oma partnerlusele OpenAI-ga ja on koostööst põnevil.

5. Kes on OpenAI uus tegevjuht?

OpenAI uueks tegevjuhiks määrati endine Twitchi juht Emmett Shear.