Microsoft kuulutab välja Xboxi digitaalse ringhäälingu Tokyo mängunäituse jaoks

Microsoft on avaldanud, et korraldab eelseisva Tokyo mängunäituse jaoks Xboxi digitaalsaadet. Ülekanne, mis on kavandatud kell 2:5 PT / 10:6 ET / XNUMX:XNUMX UK / XNUMX:XNUMX JST, sisaldab värskendusi Xboxi ja Bethesda mängude kohta, tutvustab Jaapani ja Aasia loojate mänge ning teatab uutest mängudest, mis tulevad Game Passi.

Xboxi turundusjuhi Jerret Westi sõnul sisaldab saade nii Xboxi kui ka Bethesda Softworksi edusamme. Lisaks tõstab see esile mitmekesist mängukogu Jaapanis ja kogu Aasias asuvatelt loojatelt. West mainis ka, et ülekanne sisaldab põnevaid uusi mänge, mis liituvad Xbox Game Passiga, mis on pidevalt laiendanud oma raamatukogu erinevate Aasia meeskondade sisuga.

Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 ajal astus lavale Xboxi boss Phil Spencer koos Square Enixi bossi Takashi Kiryuga, et tähistada uudist, et Final Fantasy 14 jõuab lõpuks ka Xboxi konsoolidele. See tähistas kõrvalekaldumist mängu varasemast eksklusiivsusest PlayStationi konsoolidele. Intervjuus IGN-ile vihjas Spencer võimalusele, et tulevikus jõuab Xboxi juurde rohkem Square Enixi mänge, kuigi konkreetseid pealkirju, nagu Final Fantasy 7 Remake ja Final Fantasy 16, ei kinnitatud.

Teiste uudiste hulgas andis Bethesda hiljuti välja väga oodatud kosmoserollimängu Starfield, mis on kogunud juba üle kuue miljoni mängija. See teeb sellest Bethesda ajaloo suurima mängu lansseerimise, edestades selliseid tiitleid nagu Fallout ja The Elder Scrolls.

Tulevikku vaadates on Xbox Game Studiosil rida põnevaid tulevasi mänge, sealhulgas sellised pealkirjad nagu Perfect Dark mängust The Initiative, Forza Turn 10-st ja Fable mängust Playground. Samal ajal jätkab Bethesda ZeniMax Online Studios The Elder Scrolls Online arendamist ja MachineGames töötab nimetu Indiana Jonesi mängu kallal, mis peaks ilmuma 2024. aastal.

Üldiselt tõotab Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show olla fännidele põnev sündmus, mis sisaldab värskendusi, teadaandeid ja mänguesitlusi nii Xboxilt kui ka Bethesdalt.

