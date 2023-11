Microsoft saavutas OpenAI Shake-Upi kiiluvees võidu

Pärast tegevjuhi Sam Altmani hiljutist tagandamist leiab OpenAI end ristteel, mis jätab ettevõtte tuleviku ebakindlaks. Kuna oodatakse, et paljud töötajad järgivad Altmanit Microsofti juurde, näivad OpenAI kunagised paljutõotavad väljavaated olevat tuhmunud. Lisaks on ebatõenäoline, et kavandatud tehing, mis võimaldab insaideril omakapitali välja osta 86 miljardi dollari väärtuses, ei realiseeru.

Keset kaost on aga selge võitja: Microsoft. Pärast uudise ilmumist on Microsofti turukapitalisatsioon kasvanud muljetavaldava 63 miljardi dollari võrra. Tegelikult jõudsid ettevõtte aktsiad esmaspäeva keskpäevasel kauplemissessioonil kõigi aegade kõrgeima tasemeni, 378 dollarit aktsia kohta. Kui hind jääb turu sulgemisel sellele tasemele, ulatub Microsofti turukapital vapustavalt 2.82 triljoni dollarini.

Selline sündmuste pööre tähistab Microsofti ja selle tegevjuhi Satya Nadella olulist triumfi. Vaatamata 13 miljardi dollari suurusele investeerimisele OpenAI-sse ja selle tehnoloogia tugevale integreerimisele Microsofti toodetesse, kaotas Nadella Altmani lahkumise tõttu kõige rohkem. Tõepoolest, kui teade avalikuks tuli, langes Microsofti aktsia koheselt 2%. Nadella kiire reageerimine näitas aga tema vastupidavust ja strateegilist mõtlemist.

Pühapäeva südaööl paljastas ta, et palkas Altmani ja endise OpenAI presidendi Greg Brockmani juhtima Microsoftis uut tehisintellekti uurimislaborit. See ootamatu samm pälvis kiidusõnu, analüütikud kirjeldasid seda kui "World Series of Poker käik läbi aegade". Selle tulemusena on Microsofti tiiva all nüüd kaks OpenAI mõjukat tegelast, samas kui OpenAI määras oma ajutiseks tegevjuhiks Twitchi endise tegevjuhi Emmett Sheari.

Kuigi Microsofti aktsiate tõus on kahtlemata positiivne tulemus, ootavad ees väljakutsed. Ettevõte vastutab nüüd Altmani ja Brockmani juhitud uue tehisintellekti uurimisorganisatsiooni loomise ja rahastamise eest. Lisaks on olemas võimalus sõlmida kulukad lepingud, mida Microsoft võib täita. Sellegipoolest on Microsofti julge ja strateegiline tegevus asetanud ettevõtte OpenAI murrangu järelmõjude võtmeisikuks.

