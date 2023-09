Meta Questi värskendus tutvustab uusi põnevaid funktsioone

Meta teatas hiljuti oma Meta Questi peakomplektide tarkvaravärskendusest v57, mis toob kaasa hulga uusi funktsioone kasutajakogemuse parandamiseks. Värskendus sisaldab rohkem avataride kohandamisvalikuid, sõnumite saatmise tühistamise funktsiooni, grupilinke, täiustatud liikumisvõimalusi ja uue kaubamärgiga uudisvoogu.

Üks märkimisväärseid täiendusi on täiustatud avatari kohandamisvalikud. Kasutajatel on nüüd juurdepääs värviliuguritele, et luua soovitud nahatooni, juuksevärvi ja kulmude värvi. See võimaldab kasutaja tegelikku välimust täpsemalt kujutada. Meta on lisanud ka uusi meigi- ja näovärvide valikuid.

Varasemates uuendustes tutvustas Meta uusi kehavorme, täiustas juuste ja riiete tekstuure ning andis avataritele isegi jalad. Need täiustused on hästi vastu võetud ja avatari looja käimasolevad arendused parandavad jätkuvalt üldist kogemust.

Sõnumi saatmise tühistamise funktsioon on veel üks põnev lisand. Kasutajatel on nüüd võimalus piltsõnumite saatmine tühistada nii VR-is kui ka mobiilirakenduses Meta Quest. See funktsioon võimaldab vestlusi paremini kontrollida ja saatjal sõnumi tagasi võtta. Lisaks teavitatakse nii saatjat kui ka saajat, kui sõnum on saatmata.

Rühma suhtluse hõlbustamiseks on Meta kasutusele võtnud grupilingid. Kasutajad saavad hõlpsalt kutsuda sõpru oma rühmaga liituma, luues lingi ja jagades seda VR-is või mis tahes sõnumiplatvormis. See muudab virtuaalreaalsuses sõpradega ühenduse loomise ja koostöö lihtsamaks.

Horizon Home, virtuaalne ruum, kus kasutajad saavad üksteise kodusid külastada, võimaldab nüüd vabas vormis liikumist. See tähendab, et kasutajad saavad avastada oma virtuaalseid kodusid, teleporteerudes vabalt kodukeskkonnas. Kui vajutate juhtnuppu ettepoole ja sihtige mõnda kohta kodus, saavad kasutajad liikuda ja avastada oma virtuaalse ruumi iga nurka.

Meta on kasutajakogemuse parandamiseks teinud ka mitmeid muid väiksemaid uuendusi. Explore'i voog on muudetud Horizon Feediks, mis võimaldab ühtlustuda Horizon Worldsi kaubamärgiga. Kasutajad saavad nüüd videote salvestamisel mikrofoni heli vaikimisi välja lülitada ja kasutada korraga mitut rakendust, vahetades vaadete vahel sujuvalt. Lisaks on katkestuste vältimiseks piirihoiatus mõnes segareaalsuskogemusega rakenduses keelatud.

Värskendus v57 on praegu saadaval Meta Quest Pro ja Meta Quest 2 peakomplektidele ning Meta eelseisval Connecti üritusel avalikustatakse eeldatavasti rohkem funktsioone. Nende uute täiendustega jätkab Meta oma virtuaalreaalsuse platvormi täiustamist ning pakub kasutajatele kaasahaaravamat ja kohandatavamat kogemust.

Allikad: Meta