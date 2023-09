Valmistuge järgmiseks purskeks: intervjuu California vulkaaniobservatooriumi vastutava teadlasega

Intervjuus California vulkaanide vaatluskeskuse vastutava teadlase Andy Calvertiga rõhutatakse California kohalike vulkaanide jälgimise ja uurimise tähtsust. Calvert selgitab, et kuigi kalifornialased ei pruugi mõelda vulkaanidele kui potentsiaalsele katastroofile, on need olemas ja neil on potentsiaal uuesti pursata.

Calvert meenutab Mount St. Helensi purset 1980. aastal, mis toimus sadade miilide kaugusel Washingtonis. Purske tuhk jõudis tema kodulinna Idahosse, jättes talle püsiva mõju. See sündmus tekitas temas uudishimu ja viis ta lõpuks vulkaane uurima.

Calverti hinnangul Californias toimunud vulkaanipurske majandusliku kahju kohta küsiti, et see on palju suurem kui St. Helensi mäe purske tekitatud kahju, mis ületas miljardi dollari piiri. Ta selgitab, et kuigi enamik vulkaane asub suurematest tsivilisatsioonikeskustest eemal, on need sageli kiirteede ja linnade läheduses. Purske tagajärjed võivad olla segased ja pikaajalised, nõudes pidevaid jõupingutusi toodetud materjaliga tegelemiseks.

Calvert kirjeldab Californias vulkaanilise tegevuse levialasid, sealhulgas Shasta mägi, Lasseni tipp, Medicine Lake'i vulkaan, Clear Lake, Long Valley kaldeera, Mammoth Mountain, Mono järv, Coso vulkaaniline väli ja Salton Buttes. Need on valdkonnad, mida teadlased aktiivselt jälgivad.

Sageduse osas selgitab Calvert, et Californias ei toimu pursked regulaarse ajakava. Viimase tuhande aasta jooksul on aga toimunud ligikaudu 10 olulist purset, mis viitab sellele, et purse toimub keskmiselt iga 100 aasta järel.

Küsimusele järgmise purske võimaliku asukoha kohta mainib Calvert kahte tõenäolist võimalust: Lasseni vulkaanivälja või Mono järve äärset ala. Ta kirjeldab Mono kraatrite plahvatusohtlikkust ning purskega seotud võimalikke tuha ja õhus levivaid ohte.

Calvert käsitleb ka purse mõju kohalikule elanikkonnale. Lee Viningi linn ja populaarne suusatamiskoht Mammoth Lakes asuvad Mono järve vahetus läheduses. Kuigi purse mõjutaks peamiselt neid piirkondi, võib tuhal ja muudel ohtudel olla laiem mõju.

Valmisoleku osas rõhutab Calvert varajase avastamise ja jälgimise tähtsust. Teadlased jälgivad tähelepanelikult seismilist aktiivsust, maapinna deformatsiooni ja muid indikaatoreid, mis võivad eelseisvast purskest märku anda. Kooskõlastamine erinevate ametkondadega ja evakuatsiooniplaanide väljatöötamine on elanike ja külaliste turvalisuse seisukohalt ülioluline.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi vulkaanid ei pruugi olla esimene katastroof, mis Californiale mõeldes meelde tuleb, on need reaalsus, mida teadlased nagu Andy Calvert tähelepanelikult jälgivad. Purske võimalik majanduslik ja inimmõju muudab nende sündmuste uurimise ja ettevalmistamise prioriteediks, et hoida elanike ja külastajate ohutust.

Allikad:

– Intervjuu Andy Calvertiga, California vulkaaniobservatooriumi vastutava teadlasega

- Ameerika Ühendriikide geoloogiakeskus (USGS)