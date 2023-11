MediaTek tutvustab Qualcommi väljakutseks võimsat Dimensity 8300 kiipi

Pärast oma muljetavaldava Android-telefonide lipulaevakiibi hiljutist avalikustamist on MediaTek tagasi teise mängumuutjaga. Taiwani ettevõte tutvustas Dimensity 8300, keskmise astme protsessorit, mis on seatud konkureerima Qualcommi pakkumistega ja toob turule olulisi täiustusi.

Dimensity 8300 on üks MediaTeki seni lootustandvamaid protsessoreid, millel on täiustatud võimalused ja uuendused, mis ületavad tema eelkäijaid. See kiip põhineb uutel ARM V9-l põhinevatel Cortexi tuumadel, põhineb 4 nm protsessil ja sellel on täiustatud 4+4 Cortex A715 tuumade kobar ja võrdne arv Cortex A510 südamikke. Tänu 20% tõuke töötlemise tulejõule ja 30% hüppelisele energiatõhususele näitab see MediaTeki pühendumust tipptasemel jõudluse pakkumisele.

Mängimise ja nõudlike ülesannete osas sisaldab Dimensity 8300 uut Mali-G615 GPU-d, mis suurendab graafika võimsust tohutult 60%, olles samal ajal 50% energiasäästlikum. See asetab MediaTeki GPU jõudluse osas Qualcommist ette.

Lisaks pole MediaTek jätnud tähelepanuta AI võimaluste tähtsust. Dimensity 8300 on üks esimesi kesktaseme protsessoreid, mis suudab käitada kuni 10 miljardi parameetriga AI mudeleid. See viib selle samale tasemele Qualcommi lipulaeva Snapdragon 8 Gen 3 kiibiga. Lisaks viib MediaTeki kiip Dimensity 9300 seda kaugemale, käsitledes kuni 13 miljardit parameetrit, mis näitab MediaTeki pühendumust tehisintellekti töötlemise piire nihutada.

Lisaks muljetavaldavale töötlemisvõimsusele pakub Dimensity 8300 märkimisväärseid täiustusi RAM-i ja salvestusvõimaluste osas. RAM-moodulite kõrgema sagedusega 8300 MHz kanalite toega võivad kasutajad oodata kiiremat multitegumtöötlust ja võimet säilitada taustal aktiivsemaid eksemplare. Salvestusstandardit on uuendatud ka UFS 4.0 kiirustele, mis tagab eelkäijaga võrreldes kahekordse lugemis- ja kirjutamiskiiruse.

MediaTeki keskendumine ühenduvusele ilmneb Dimensity 8300-s, lubades allalaadimise tippkiirust kuni 5.17 Gbps üle 5G ja 2x ribalaiuse suurenemist WiFi-ühenduses.

Pildindusosakonnas võimaldab Dimensity 8300 MediaTeki toega Android-telefonidel salvestada 4K HDR-videoid kiirusega 60 kaadrit sekundis, ületades oma varasemaid piiranguid.

Nende muljetavaldavate funktsioonide ja edusammudega võib MediaTeki Dimensity 8300 kiip vaidlustada Qualcommi domineerimise turul. Kuna me ootame selle protsessoriga varustatud telefonide esimest lainet aasta lõpuks, on selge, et MediaTek on tiheda konkurentsiga pooljuhtide tööstuses tõusutrendil.

(Allikas: Digital Trendsi artikkel kohandatud)