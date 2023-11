MediaTek tutvustab Dimensity 8300 kiipi: muudab soodsate telefonide pöörde generatiivse tehisintellektiga

Juhtiv kiibitootja MediaTek on oma uusima kiibi Dimensity 8300 turuletoomisega taas määramas nutitelefonide tööstuse suundumust. See uus kiip toob seadmes olevad AI-võimalused soodsamatesse Android-telefonidesse, järgides oma eeskuju. esmaklassiline vaste, Dimensity 9300.

Kuigi Qualcomm tegi eelmisel nädalal sarnase sammu Snapdragon 7 Gen 3 kiibiga, on ilmne, et mõlemad ettevõtted soovivad innukalt kasutada kasvavat generatiivset AI-trendi, mis muudab tehnoloogiatööstuses revolutsiooni.

Erinevalt pilvepõhistest lahendustest töötleb seadmes olev generatiivne AI kõiki arvutusi otse nutitelefonis, tagades kiirema reageerimise ja täiustatud isikupärastamise, mis võtab arvesse tundlikke andmeid, nagu kasutaja käitumine ja asukohaeelistused. Lisaks võib see töötada isegi siis, kui kasutajad on väljaspool mobiilsidevõrgu leviala.

MediaTek ei ole veel avalikustanud Dimensity 8300 spetsiifilisi generatiivseid AI-võimalusi, kuid eeldatakse, et see pakub veidi madalamaid jõudlusnäitajaid võrreldes tipptasemel Dimensity 9300-ga. Viimane suudab luua pilte stabiilse hajutuse abil vähem kui sekundiga ja saab hakkama AI-ga. mudelid 7 miljardi parameetriga sekundis, 20 märgiga sekundis.

Dimensity 8300-ga lubab MediaTek olulisi täiustusi võrreldes oma eelkäija Dimensity 8200-ga. See hõlmab protsessori kiiruse 20% suurenemist, kuni 30% paremat energiatõhusust ja GPU-d, mis tagab 60% suurema jõudluse ja 55% parema energiatõhususe. . AI töötlemisüksus jääb samaks kui esmaklassilisel Dimensity 9300-l, tagades tavapäraste AI-ülesannete (nt fotode täiustamise) parema jõudluse.

Lisaks eeldatakse, et Dimensity 8300-ga varustatud telefonid naudivad pikemat aku kasutusaega ja sujuvaid ühendusi lisaseadmetega, nagu kõrvaklapid ja mängupuldid. MediaTek ei ole veel avaldanud telefonibrände, kes on võtnud kohustuse lisada Dimensity 8300 oma seadmetesse. Siiski väärib märkimist, et eelkäijat Dimensity 8200 võib leida sellistest nutitelefonidest nagu Vivo V29 Pro ja Vivo V27 Pro, kuigi see pole USA turul laialt levinud.

FAQ:

K: Mis on generatiivne AI?

V: Generatiivne AI viitab tehisintellekti algoritmide kasutamisele uute andmete (nt piltide, videote või teksti) tootmiseks ja loomiseks olemasolevate mustrite ja sisendite põhjal.

K: Mille poolest erineb seadmes olev generatiivne AI pilvepõhistest lahendustest?

V: Seadmes olev generatiivne tehisintellekt töötleb arvutusi otse nutitelefonis, pakkudes kiiremaid vastuseid ja isikupärastatud kogemusi ilma Interneti-ühendusele tuginemata või tundlikke andmeid pilveserveritesse saatmata.

K: Milliseid täiustusi pakub Dimensity 8300 kiip võrreldes eelkäijaga?

V: Dimensity 8300 kiibil on 20% suurem protsessori kiirus, kuni 30% parem energiatõhusus, 60% suurema jõudlusega GPU, parem energiatõhusus ja täiustatud tehisintellekti töötlemisvõimalused selliste ülesannete jaoks nagu fotode täiustamine.

K: Millised telefonibrändid on võtnud endale kohustuse Dimensity 8300 kasutada?

V: MediaTek ei ole veel avaldanud telefonibrände, mis lisavad Dimensity 8300 oma seadmetesse.