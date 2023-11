Uus pealkiri: Steam Decki OLED-i 90 Hz ekraani mõju uurimine sisendi viivitamisel

Hiljutises Digital Foundry analüüsis on selgunud uuendatud 90 Hz ekraani mõju Steam Deck OLEDi sisendi viivitustele. Kasutades Nvidia latentsus- ja kuvaanalüüsi tööriistu, katsetas meeskond kaht väga tugevat mängu, Doom Eternal ja Crysis 3 Remastered, et määrata täpne mõju reageerimisvõimele.

Töötades kiirusega 90 kaadrit sekundis, näitas Steam Deck OLED sisendi viivituse kõige märkimisväärsemaid täiustusi. Võrreldes 60 kaadrit sekundis LCD-versiooniga vähenes sisendi viivitus Doom Eternali puhul keskmiselt 26.1 ms ja Crysis 32.5 puhul 3 ms. Osaliselt võib selle vähenemise põhjuseks olla OLED-ekraani kaadri kiirem värskendamine.

Huvitaval kombel leiti testimisel ka sisendviivituse paranemist isegi siis, kui nii OLED- kui ka LCD-seadmed töötasid sama kaadrisagedusega. Kui mõlemad olid seatud kiirusele 60 kaadrit sekundis, vähendas OLED sisendi viivitust Doom Eternali puhul 8.5 ms ja Crysis 11.3 puhul 3 ms. Viivituse paranemine muutus märgatavamaks madalama kaadrisageduse korral, jõudes üle 20 ms, kui mängud langesid 40-ni. vahemikku 45 kaadrit sekundis.

Kuigi need täiustused võivad inimese reaktsiooniaegadega võrreldes tunduda minimaalsed, võivad need siiski oluliselt mõjutada süsteemi üldist tunnetust ja reageerimisvõimet. Väiksemad muudatused sisendi viivituses võivad mängukogemust oluliselt suurendada.

Veel üks tähelepanuväärne järeldus analüüsist viitab sellele, et püsivara värskendused võivad mängida rolli Steam Decki OLED- ja LCD-versioonide sisendviivituse erinevustes. Vananenud püsivaraga vanema LCD-versiooni testimisel täheldas Digital Foundry sisendviivituse tulemusi, mis olid 8–42.4 ms aeglasemad kui värskendatud püsivaraga saavutatud tulemused.

Valve töötab aktiivselt Steam Decki LCD-versiooni edasiste täiustuste kallal, sealhulgas sisendviivituse vähendamisel. Jätkuvate püsivara versioonide tõttu on võimalik, et LCD-ekraanide reageerimisajad vähenevad jätkuvalt, parandades kasutajate mängukogemust.

