"Endine bakalaureus, Matty J, saab ALDI heategevuse pakkimisjuhiks"

Telenägu Matthew Johnson, rahvasuus tuntud kui Matty J, on valitud ALDI Austraalia esimeseks pakkimisjuhiks (CPO). Selles rollis juhib Matty J ALDI avatavat kottide pakkimise teenust ning kogu tulu läheb Austraalia lastevähi heategevusorganisatsioonile Camp Quality.

Kliendid saavad valida 2-dollarise VIPackingu teenuse, mis võimaldab neil lõõgastuda, samal ajal kui Matty J ja teised kottide pakkijad oma toidukaupadega tegelevad. Neile pakutakse ooteajal ka poes kohvi. Koti pakkimise teenus toimub ALDI Brookvale poes Sydneys laupäeval, 16. septembril algusega kell 8.

ALDI on Camp Qualityi toetanud alates 2020. aastast ja on annetanud heategevusele üle 5.3 miljoni dollari, võimaldades enam kui 5,662 vähihaige lapsel osaleda meelelahutusprogrammides. Heategevuse edasiseks abistamiseks kompenseerib ALDI kõiki klientide annetusi, mis on tehtud poes või veebis kuni 100,000 XNUMX dollari väärtuses.

Matty J väljendas oma põnevust ja tänu CPO-ks valimise eest, öeldes: "Mulle meeldib mõelda, et mul on toidukaupade pakkimisel teatud oskused, kuid ma olen oma kiirust, väledust ja tehnikat täiendanud. Ootan, et saaksin selle suurepärase eesmärgi nimel võimalikult palju kotte pakkida.

ALDI tegevdirektor NSW-s Alex Foster rõhutas, kui oluline on, et Matty J austaks "pakendamise kuldreegleid", nagu raskete esemete asetamine alla ja kergemad esemed peale ning hapraid esemeid, nagu leib, ei muljutaks.

Lisaks on järgmisel nädalal ALDI kauplustes saadaval Camp Quality kaubad, nagu T-särgid, mütsid, päikeseprillid, veepudelid ja pakkepaber. Kõik nendest müügist kogutud vahendid panustatakse vähihaigete laste meelelahutusprogrammidesse.

Üldiselt on Matty J osalemise ALDI CPO-na ja kottide pakkimisteenuse eesmärk koguda raha Camp Quality jaoks ning pakkuda tuge, puhkust ja lõbusaid kogemusi vähihaigetele lastele, tagades, et nad saavad oma teekonnal läbida erihoolduse, toetava kogukonna ja vanusega. -sobivad haridusprogrammid.

