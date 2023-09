Svalboxi digitaalmudelite andmebaas: Svalbardi geoloogiliste imede avamine

Polaarjoonel asuv Svalbardi saarestik on geoteadlaste jaoks kauge ja keeruline piirkond. Kuid äsja kasutusele võetud Svalbox Digital Model Database (DMDb) muudab mängu, pakkudes selle geoloogiliselt mitmekesise piirkonna vabalt juurdepääsetavaid digitaalseid paljandimudeleid (DOM-e) ja geoteaduslikke andmeid.

Digitaalsed paljandite mudelid on geoloogiliste paljandite kolmemõõtmelised kujutised, mis on muutnud geoteadlaste tööviisi. Svalbox DMDb integreerib need mudelid muude andmetega, sealhulgas 3D droonimaterjaliga, et luua põhjalik ressurss teadlastele, koolitajatele ja valdkonna spetsialistidele.

Svalbox DMDb eristab selle FAIR põhimõtete järgimine, muutes andmed leitavaks, juurdepääsetavaks, koostalitlusvõimeliseks ja taaskasutatavaks. Iga andmebaasi kirje sisaldab nii töötlemata sisend- kui ka töödeldud väljundandmeid ning jälgitavuse ja tsiteerimise eesmärgil määratakse neile DOI.

Andmebaas on aastatepikkuse töö ja iteratsioonide tulemus selliste teadlaste nagu Peter Betlem poolt, kes tunnistasid vajadust digitaalse infrastruktuuri järele, et arhiveerida tohutul hulgal välikampaaniate käigus kogutud drooniandmeid. Svalbox DMDb mitte ainult ei toeta uurimistööd, vaid on ka väärtuslik õppevahend, mis võimaldab teadlastel uurida ligipääsmatuid kohti ja valmistuda ekspeditsioonideks.

Andmebaas on juba viinud koostööni ja publikatsioonideni, mis näitab selle tähtsust teadusuuringute ressursina. Svalbox DMDb säilitab muutuvat Arktika maastikku ja selle geoloogilist potentsiaali, pakkudes väärtuslikke teadmisi tulevastele põlvedele.

Üks geosfääri paberil esile tõstetud tähelepanuväärne omadus on Festningeni profiil, Svalbardi ainus geotoop. See profiil pakub reisi läbi 400 miljoni aasta pikkuse geoloogilise ajaloo, võimaldades teadlastel kõndida ajas tagasi ja uurida vertikaalset stratigraafiat.

Üldiselt avab Svalbox DMDb Svalbardi geoloogilised imed, võimaldades geoteadlastel seda ainulaadset piirkonda uurida ja mõista. Digitaalsete paljandite mudelite laieneva kollektsiooniga on andmebaas valmis jätkama teadusuuringutes ja hariduses olulist rolli mängimist.

