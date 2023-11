Mootorratta ja kaubiku kokkupõrge, peatee A16 on Ludborough's suletud

Peamaantee A16 suleti mõlemas suunas Ludborough's pärast tõsist kokkupõrget, milles osalesid mootorratas ja kaubik. Kokkupõrge toimus põhimaantee ja Pear Tree Lane saare A16 ristmikul. Juhtunust teatati teisipäeval, 11.34. novembril kell 21, mistõttu ametivõimud soovitasid autojuhtidel piirkonda vältida. Praeguse seisuga on ebaselge, kas kokkupõrkes on vigastusi. Lisateabe saamiseks on ühendust võetud Lincolnshire'i politseiga.

Liiklusseiresüsteem Inrix näitab aeglast liiklust A18 Pear Tree Lane'ilt Ludborough's Church Lane'ile Utterbys. Pendelrändajaid julgustatakse leidma alternatiivseid marsruute, et vältida viivitusi.

KKK:

K: Mis põhjustas sulgemise?

V: Sulgemine on tingitud mootorratta ja kaubiku tõsisest avariist.

K: Kus kokkupõrge toimus?

V: Kokkupõrge leidis aset Ludborough peatee ja Pear Tree Lane saare A16 ristmikul.

K: Kas keegi on viga saanud?

V: Praegu pole teada, kas keegi on kokkupõrke käigus vigastada saanud.

K: Kas politsei on saanud värskendusi?

V: Lincolnshire'i politsei on teatanud, et täiendavad värskendused avaldatakse kohe, kui need on saadaval.

Pange tähele, et tegemist on jätkuva olukorraga ja me edastame värskendusi, kui lisateave muutub kättesaadavaks.

Allikas: Lincolnshire Live