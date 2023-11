Uus Apple M3 MacBook Pro: täiustatud jõudlus soodushinnaga

By

Kui olete oodanud uut Apple 14-tollist M3 MacBook Prot, siis nüüd on teil võimalus säästa. Amazon pakub praegu hinnalangust algtaseme mudelile, millel on 8-tuumaline protsessor ja 10-tuumaline GPU. Algselt oli selle hind 1,599 dollarit, kuid nüüd saate selle tarnitud hinnaga 1,449 dollarit. See on 150-dollarine allahindlus hiljuti välja antud sülearvutile.

Kuid kokkuhoid ei lõpe sellega. Kõrgendatud 1TB mudel on müügil ka 1,649 dollariga, võrreldes 1,799 dollariga. Nii et olenemata sellest, kas otsite rohkem salvestusruumi või eelarvesõbralikku valikut, on teie jaoks pakkumine.

Mille poolest erineb uus M3 MacBook Pro eelkäijatest? Apple tutvustas uusimat M3-kiipi, mis on seni esimene 3nm kiip. 8-tuumalise protsessori, 10-tuumalise GPU ja 16-tuumalise närvimootoriga pakub see mobiilikiip Apple'i seni parimat jõudlust. See sobib suurepäraselt igapäevaseks multitegumtööks ja saab hõlpsalt hakkama professionaalsete projektidega, nagu kõrge eraldusvõimega fotode ja 4K videote redigeerimine.

Lisaks on M3 MacBook Prol vapustav Liquid Retina XDR ekraan koos ProMotioni 120 Hz värskendussagedusega ja laia P3 värvigamma toega. Uus Space Black värvitoon lisab rafineeritust, samas kui Thunderbolti pordid, 8K HDMI-väljund ja SD-kaardi pesa tagavad ühenduvusvõimalused kõigi teie multimeediumivajaduste jaoks.

Oma energiasäästliku disainiga suudab MacBook Pro pakkuda erakordset jõudlust kogu päeva jooksul, olenemata sellest, kas töötate akutoitel või vooluvõrku ühendatud. Selle usaldusväärsele jõudlusele võite loota kõigi oma professionaalsete ja isiklike ülesannete täitmisel.

Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on uue M3 MacBook Pro põhifunktsioon?

Uue M3 MacBook Pro peamine omadus on selle täiustatud jõudlus uusima M3-kiibiga, mis pakub 8-tuumalist protsessorit, 10-tuumalist GPU-d ja 16-tuumalist närvimootorit.

2. Kui palju saan säästa algtaseme M3 MacBook Pro pealt?

Algtaseme M150 MacBook Pro puhul saate säästa 3 dollarit, mille hind langes 1,599 dollarilt 1,449 dollarile.

3. Kas M1 MacBook Pro 3TB mudelile on soodusmüük?

Jah, M1 MacBook Pro 3TB mudel on samuti müügil 1,649 dollari eest, võrreldes alghinnaga 1,799 dollarit.

4. Millised on M3 MacBook Pro silmapaistvad omadused?

M3 MacBook Pro-l on vapustav Liquid Retina XDR ekraan, ProMotion 120 Hz värskendussagedus, Thunderbolt pordid, 8K HDMI väljund ja SD-kaardi pesa. See on saadaval ka elegantses Space Blacki värvitoonis.