Tutvustame põnevate uute funktsioonidega täiustatud pikslikaamera rakendust

Google'i tuntud Pixel Camera rakendus on saanud kaasaegse kujunduse, pakkudes kasutajatele täiustatud fotograafia- ja videokogemust. Viimasel ümberkujundusel on mugav liugur, mis võimaldab sujuvat üleminekut foto- ja videorežiimide vahel. Selle liuguriga kaasnevad kasutajad uue foto-/videoseadete nupu vasakult küljelt ja ainult Pixel 8 Pro puhul paremalt Pro Controls nupu.

Pixel Camera rakendus sisaldab kasutajate tagasisidet ja kasutab uusimaid tehnoloogilisi edusamme ning sellel on nüüd väga intuitiivne kasutajaliides. Ükskõik, kas jäädvustate väärtuslikke hetki vapustavate fotodega või jäädvustate elavaid videoid, see värskendatud rakendus tagab ülima mugavuse ja paindlikkuse.

Foto-/videoseadete nupu kasutuselevõtt annab kasutajatele võimaluse oma kaameraeelistusi hõlpsalt kohandada. Vaid lihtsa puudutusega saate hõlpsalt kohandada erinevaid kaamera sätteid vastavalt oma isiklikele eelistustele. Alates säritusest ja valge tasakaalust kuni ruudustiku joonte ja taimeri seadeteni – rakendus Pixel Camera annab teile täieliku kontrolli oma fotograafia- ja videokogemuse üle.

Pixel 8 Pro viib selle kogemuse sammu edasi, lisades Pro Controls nupu. See eksklusiivne funktsioon varustab professionaalsed fotograafid ja videograafid täiustatud sätete ja juhtnuppudega, võimaldades neil jäädvustada hingematvaid hetki võrratu täpsuse ja loomingulisusega. Alates käsitsi teravustamise ja säriaja reguleerimisest kuni professionaalsete videovormingu valikuteni – Pixel 8 Pro tagab, et professionaalidel on oma kunstilise visiooni saavutamiseks vajalikud tööriistad.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kuidas ma saan Pixel Camera rakenduses foto- ja videorežiimide vahel vahetada?

Foto- ja videorežiimide vahetamiseks kasutage lihtsalt Pixel Camera rakenduse ümberkujundatud liideses olevat liugurit. Libistage seda soovitud režiimi suunas ja teie kaamera lülitub kohe sellele režiimile.

2. Kas ma saan rakenduses Pixel Camera kaamera sätteid kohandada?

Jah, värskendatud Pixel Camera rakendus võimaldab kaamera seadeid kohandada. Puudutades nuppu Foto/video sätted, pääsete juurde paljudele valikutele särituse, valge tasakaalu, ruudustiku ja muu reguleerimiseks.

3. Mis on Pixel 8 Pro Pro juhtnupud?

Pro Controls funktsioon, mis on eksklusiivne Pixel 8 Pro jaoks, pakub professionaalsetele fotograafidele ja videograafidele mõeldud täpsemaid sätteid ja juhtnuppe. See sisaldab käsitsi teravustamise, säriaja reguleerimise ja professionaalse kvaliteediga videovormingu valikuid.

4. Kas ümberkujundatud Pixeli kaamera rakendus on saadaval kõigis Pixeli seadmetes?

Kuigi täiustatud Pixel Camera rakendus on saadaval enamikus Pixeli seadmetes, on Pro Controls funktsioon ainult Pixel 8 Pro jaoks. Teiste Pixeli mudelite kasutajad saavad endiselt nautida värskendatud rakenduse täiustatud liidest ja funktsioone.