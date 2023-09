Tutvustame uut iPhone 15: täiustatud funktsioonid ja dünaamiline saare tööriist

Apple avalikustas oma uusima algtaseme iPhone'i iPhone 15s, mis tutvustab põnevaid uusi funktsioone ja täiustusi. Üks märkimisväärseid muudatusi on tööriista "Dynamic Island" kasutuselevõtt, mis oli varem saadaval ainult iPhone 14 Pro jaoks. See laiendatud funktsioon toimib hoiatuste, märguannete ja muude juhtelementide jaoturina, asendades traditsioonilise sälku kujunduse.

Fotograafia ja videograafia osas on iPhone 15s uuendatud pildistabilisaator, 2x optimeerimine ja täiustatud portreed rikkalikumate värvidega ja parema jõudlusega hämaras. Lisaks pakub see 4K kinorežiimi, mis võimaldab kasutajatel jäädvustada suurepäraseid videoid professionaalse kvaliteediga efektidega.

IPhone 15s toiteallikaks on A16 biooniline protsessor, sama kiip, mis on ka iPhone 14 Pro puhul. See protsessor on varustatud närvimootoriga, mis võimaldab tal lahendada keerukamaid ülesandeid, sealhulgas otse seadmes endas olevaid kõnepostiteate transkriptsioone.

Veel üks tähelepanuväärne iPhone 15 omadus on ülilairibakiibi kaasamine. See võimaldab seadmel sujuvalt ühenduda teiste läheduses olevate seadmetega, täiustades võimalusi, nagu näiteks sõprade asukoha leidmine rahvarohketes seadetes või iOS 17 teatud funktsioonide toide.

IPhone 15 on saadaval viies erksas värvitoonis: valge, must, roosa, roheline ja kollane. Kliendid saavad valida kahe suuruse vahel: 6.1-tolline ekraan tavalisele iPhone 15-le ja suurem 6.7-tolline ekraan iPhone 15 Plusile.

Nende põnevate uuenduste ja täiustustega seab iPhone 15 algtaseme nutitelefonidele uue standardi, pakkudes täiustatud funktsioone, mis olid varem reserveeritud kõrgema klassi mudelitele. Olgu selleks Dynamic Islandi tööriist, täiustatud kaameravõimalused või võimas jõudlus, Apple jätkab uuenduste tegemist ja mobiiltehnoloogia piire nihutades.

