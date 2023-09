SpaceX käivitas Interneti-teenuse laiendamiseks 21 Starlinki satelliiti

SpaceX saatis Californias asuvast Vandenbergi kosmoseväebaasist oma Starlinki Interneti-teenuse jaoks edukalt teele veel ühe satelliitide partii. Starlink Group 7-2 nime all tuntud missioon saatis orbiidile 21 teise põlvkonna Starlinki satelliiti. Need V2 Mini-nimelised satelliidid on täissuuruses V2 Starlinki satelliitide kondenseeritud versioon, mis on kavandatud tulevasteks orbiidideks, kasutades SpaceX-i korduvkasutatavat Starship sõidukit.

Falcon 9 rakett tõusis õhku lõunasuunalisel trajektooril, kusjuures esimene aste tulistas umbes kaks ja pool minutit, enne kui teine ​​etapp võimust võttis. 11. lendu sooritav esimese etapi võimendus maandus edukalt Baja California ranniku lähedal asuval droonilaeval "Of Course I still Love You".

Teine etapp lõpetas oma esimese põlemise, et jõuda esialgsele parkimisorbiidile, ja kallutatakse umbes 45 minutit enne teist tulistamist, et jõuda kavandatud orbiidile. 21 satelliidi kasutuselevõtt peaks toimuma umbes tund ja kaks minutit pärast starti.

Harvard-Smithsoniani astrofüüsikakeskuse astronoomi Jonathan McDowelli sõnul suurendab SpaceX-i poolt teele saadetud Starlinki satelliitide koguarv 5,070-ni. SpaceX on teatanud enam kui 1.5 miljonist Starlinki abonendist ning Interneti-teenus on saadaval rohkem kui 60 riigis.

Iga Starlinki käivitamisega püüab SpaceX laiendada oma ülemaailmset lairibaühendust ja pakkuda kiiret Interneti-juurdepääsu kaugematele piirkondadele. Nende satelliitide kasutuselevõtt viib meid selle eesmärgi saavutamisele sammu võrra lähemale.

Allikad:

- SpaceX

– Jonathan McDowell, Harvard-Smithsoniani astrofüüsika keskus