VÄIKE HEAD KAHE KINGA EELVvaade: BI-SHOUJO ILU JA ÕUDUSE SEGU

Little Goody Two Shoes on tulevane narratiivipõhine õudusmäng, mis hõlmab bi-shoujo esteetikat ja Euroopa külakeskkonda. AstralShifti poolt välja töötatud mäng ühendab endas vendade Grimmide muinasjuttude elemendid vihaste linnaelanike ohu ja lihasööjate liblikate hirmuga. Mängus astuvad mängijad Elise rolli, ambitsioonikat tüdrukut, kes soovib saada rikkaks ja põgeneda oma tagasihoidlikust elust.

PAX West 2023 esitletud demo võimaldas mängijatel uurida salapärast Kieferbergi küla, liikuda koopasse ja suhelda linna erinevate tegelastega. Mängus on vapustav kinematograafia ja kaasahaaravad süžeed, keskendudes traditsioonilise muinasjutulise anime seikluse sünge pöörde loomisele. Elisena peavad mängijad täitma päeva jooksul igapäevaseid ülesandeid, avastades samal ajal öösel metsa tumedamaid saladusi.

Üks mängu Little Goody Two Shoes põhielemente on maine haldamine. Mängijad peavad jälgima oma mainet, et mitte pidada neid "kuradiks" ja sellega kaasnevaid nõiduslikke karistusi. Mäng võimaldab ka mängijatel määrata oma teed, lahendada mõistatusi ja luua tähendusrikkaid suhteid. Visuaalne keel mängib mängus üliolulist rolli, sest mängijad peavad lahendama keskkonnamõistatusi ja kasutama ümbrust enda kasuks.

Little Goody Two Shoes sisaldab AstralShifti arendajate käsitsi illustreeritud kunsti, mis säilitab ühtse esteetika nii mängu unistavatel kui ka tumedatel elementidel. Demo demonstreeris mängu nostalgilise anime stiili ja kaasahaaravat õudusatmosfääri, muutes selle konverentsipõrandal silmapaistvaks.

Kuigi väljalaskekuupäeva pole veel välja kuulutatud, näitab Little Goody Two Shoes tõotust kui intrigeerivat RPG-d, milles on kütkestav segu bi-shoujo ilust ja õudusest.

Allikad:

– Aga miks Tho? (allikaartikkel)