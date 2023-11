BMW E46 M3 saab Beastly versiooniuuenduse V10 Poweriga

By

Mootori vahetus on muutunud BMW kogukonnas populaarseks trendiks, entusiastid püüavad pidevalt tõsta oma armastatud Bimmereid jõudluse uuele tasemele. Kuigi oleme näinud oma õiglast osa mootorite vahetustest, viib see konkreetne projekt selle täiesti uuele tasemele.

Selle video staariks on must BMW E46 M3, auto, mis on juba tuntud oma muljetavaldava võimsuse ja jõudluse poolest. 3.2-liitrise kuuerealise mootoriga varustatud E46 M3 ei olnud rajal loid. Selle M3 omanik soovis aga astuda sammu kaugemale ja vallandada veelgi rohkem hobujõude ja põnevust.

Selle asemel, et valida traditsioonilise mootorivahetuse kasuks, otsustas omanik minna all-in ja istutada E5.0 M10-lt 60-liitrise V5 mootori. See V10 jõuallikas, ainus BMW eales toodetud V10, andis 500 hobujõudu ja 384 naela pöördemomenti. Kuid sellest omanikule ei piisanud. Mõne modifikatsiooniga, sealhulgas täiustatud mootorikaardiga, toodab see metsik M3 nüüd umbes 520 hobujõudu.

Selle jõudluse uuenduse eristab tõeliselt käigukasti valik. V10 mootor on ühendatud E92-st pärit topeltsiduriga käigukastiga, mis tõstab sõidukogemuse täiesti uuele tasemele. Kuna video viib meid põnevale ringile ümber Nürburgringi, saab täiesti selgeks, et see M3 pole teie keskmine rajaauto.

Oma uskumatu kiiruse ja V10 mootori müristamise heliga paistab BMW E46 M3 rajal sõitvate jõudlusautode hulgast silma. See edestab hõlpsalt konkurente, jättes püsiva mulje. See pole esimene kord, kui näeme BMW V10 projekti, kuid kindlasti lisab see muljetavaldavate mootorite vahetuste nimekirja, mis nihutab BMW saavutamise piire.

FAQ:

K: Millise mootori vahetas musta BMW E46 M3 omanik?

V: Omanik asendas algse kuuerealise mootori E5.0 M10 60-liitrise V5 mootoriga.

K: Kui palju hobujõudu täiustatud BMW E46 M3 toodab?

V: Mõne modifikatsiooniga toodab täiustatud M3 nüüd umbes 520 hobujõudu.

K: Millise käigukastiga on V10 mootor ühendatud?

V: V10 mootor on ühendatud E92-allika topeltsiduriga käigukastiga, mis parandab üldist sõidukogemust.