Lian Li O11D EVO XL: kohandatav ja funktsioonirikas arvutiümbris

Lian Li O11D EVO XL on Taiwani komponendifirma Lian Li uusim pakkumine. Oma esmaklassiliste arvutikorpuste ja ventilaatorite poolest tuntud Lian Li on teinud koostööd Saksa riistvaraülevaatajaga der8auer, et luua suur korpus, mis pakub laia valikut funktsioone ja kohandamisvõimalusi.

O522D EVO XL mõõtmetega (D) 304 mm x (L) 531.9 mm x (K) 11 mm on eelmise O11D EVO suurema suurusega mudel. See toetab erineva suurusega emaplaate, sealhulgas E-ATX, ATX, Micro-ATX ja Mini-ITX. Korpusel on terasraam, 4.0 mm karastatud klaaspaneelid ja alumiiniumaktsent.

Üks O11D EVO XL-i silmapaistvamaid omadusi on selle vedelikjahutuse tugi. See mahutab kuni kolm kuni 420 mm suurust radiaatorit, mille saab paigaldada korpuse üla-, küljele või alumisse ossa. Lisaks saab korpuse väljalasketoruga ühendada ühe 120 mm radiaatori. Emaplaadi alus on reguleeritava kõrgusega, mis võimaldab vedelikjahutussüsteeme mugavalt paigaldada ja reguleerida.

Kaablihaldus on O11D EVO XL disainis samuti prioriteet. Korpuses on rihmad, mis hoiavad kõik juhtmed emaplaadi taga peidus, tagades puhta ja korrastatud sisemuse.

Säilitusvõimalused O11D EVO XL-is on rohked. Emaplaadi aluse taga on kolm 2.5-tollist SSD-pesa ja kaks pööratavat draivipesa, mis toetavad kuni nelja 2.5-tollist või 3.5-tollist salvestusseadet. Draivide puuridel on hõlpsaks paigaldamiseks eelnevalt suunatud toite- ja SATA-ühendused.

O11D EVO XL pakub oma orientatsioonis paindlikkust. Kuigi see on vaikimisi paremakäeline, saab kasutajate puhul, kes eelistavad vasakpoolset esitlust, korpuse täielikult ümber pöörata. Korpus sisaldab ka ümberkujundatud graafikaprotsessori kukkumisvastast klambrit, mis toetab suuri graafikakaarte, ning tööriistavabasid GPU-klambreid, mis kinnitavad PCIe laienduspesa katteid magnetiliselt.

Üldiselt on Lian Li O11D EVO XL väga kohandatav arvutikorpus, mis keskendub vedelikjahutusele ja kaablihaldusele. Selle tugi mitmele radiaatorile, reguleeritav emaplaadi salv ja rohked hoiustamisvõimalused muudavad selle parimaks valikuks entusiastidele, kes soovivad ehitada suure jõudlusega ja hästi organiseeritud süsteemi.

