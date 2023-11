Uued LG SMART monitorid tootlikkuse ja ühenduvuse täiustatud funktsioonidega

LG Electronics tutvustas hiljuti oma uusimat SMART-monitoride sarja 2023. aastaks. Uute väljalasete hulgas on mudelid 32SR50F ja 27SR50F, mis on nüüd saadaval. Tootlikkuse suurendamiseks ja sujuva ühenduvuse pakkumiseks mõeldud monitorid on loodud vastama kaugtöö ja meelelahutuse voogesituse muutuvatele vajadustele.

Nende monitoride üks tähelepanuväärne omadus on nende suure jõudlusega IPS-ekraanid, mis toetavad HDR 10, pakkudes täiustatud pildi erksust ja kvaliteeti. Olenemata sellest, kas osalete virtuaalsetel koosolekutel või lihtsalt sirvite veebi, täiustavad nende 1080p monitoride täiustatud visuaalid teie vaatamiskogemust. Praktiliselt ääristeta disainiga 27-tolline mudel lisab igale tööruumile elegantset ja minimalistlikku esteetikat.

LG webOS 23 platvormil töötavad SMART monitorid pakuvad lihtsat ja mugavat juurdepääsu erinevatele voogedastusrakendustele ja isikupärastatud vaatamissoovitustele läbi webOS Hubi. Home Boardi funktsioon on eriti intrigeeriv, pakkudes isikupärastatud spordiprofiile ja kohandatavaid sporditeenuste kaarte. Spordihuvilised saavad olla kursis oma lemmikliigade, eelseisvate mängude ja olulise statistikaga. Monitoridel on ka LG Mood Music funktsioon, mis toimib isikliku DJ-na, luues esitusloendeid kasutaja muusikaliste eelistuste põhjal.

Neile, kes on keskendunud tootlikkusele, on LG SMART monitorid varustatud LG kodukontori sisseehitatud tarkvaraga. Toetades erinevaid tootlikkuse programme, nagu Microsoft 365 ja Google Calendar, suurendavad need monitorid töövoo tõhusust. Lisaks hõlbustavad need nutiseadmetest sisu jagamist AirPlay 2 ja Miracasti kaudu, välistades vajaduse otse arvutiühenduse järele.

Lisaks toimivad need monitorid nutikate kodude jaoturitena, mis ühilduvad LG ThinQ Home Hubiga. Kasutajad saavad ThinQ rakenduse kaudu mugavalt jälgida ja hallata IoT-ga ühilduvaid kodumasinaid, nagu külmikud ja pesumasinad. See integratsioon muudab monitorid ühendatud kodu keskseteks juhtpunktideks.

Toote tehnilised andmed:

- LG SMART monitor (32SR50F)

– Suurus/eraldusvõime: 31.5 tolli / FHD (1,920 x 1080)

- Värvigamma: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Värskendussagedus / reageerimisaeg: 60 Hz / 8 ms

– Liides: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Kõlar: 5W (x2)

– Nutikas funktsioon/teenus: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), mobiili ülekandmine/peegeldamine (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Lisavarustus: HDMI / valge kaugjuhtimispult

- LG SMART monitor (27SR50F)

– Suurus/eraldusvõime: 27 tolli / FHD (1,920 x 1080)

- Värvigamma: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Värskendussagedus / reageerimisaeg: 60 Hz / 14 ms

– Liides: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Kõlar: 5W (x2)

– Nutikas funktsioon/teenus: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), mobiili ülekandmine/peegeldamine (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Lisavarustus: HDMI / valge kaugjuhtimispult

Mudelit 32SR50F saab osta hinnaga 229 dollarit, samas kui mudeli 27SR50F saab osta vaid 199 dollari eest. Mõlemal mudelil on 1-aastane osade ja tööjõu garantii.

FAQ:

K: Millised on LG SMART monitoride silmapaistvad funktsioonid?

V: LG SMART monitorid pakuvad suure jõudlusega ekraane koos HDR 10 toega, tootlikkuse tagamiseks sisseehitatud LG Home Office'i tarkvara, sisu jagamise võimalusi ja nutika kodu jaoturi funktsioone.

K: Mis on mudelite 32SR50F ja 27SR50F hind?

V: 32SR50F hind on 229 dollarit, samas kui 27SR50F on saadaval 199 dollari eest.

K: Kas monitoridel on garantii?

V: Jah, mõlemal mudelil on 1-aastane osade ja tööjõu garantii.