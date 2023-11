LEGO x Fortnite Crossover on kinnitatud: loomingulise mängu uus ajastu

LEGO teatas Twitteris ametlikult, et väga oodatud LEGO x Fortnite crossover sündmus on tõepoolest toimumas. Kuigi üksikasju on veel vähe, viitavad spekulatsioonid, et mängijatel on võimalus sukelduda ainulaadsesse mängukogemusse, kus nad juhivad oma lemmik Fortnite tegelaste LEGO versioone koos kaevandamise ja meisterdamise võimalusega.

7. detsembril toimuv LEGO x Fortnite'i üritus on üks kolmest põnevast mängurežiimist, mis järgmisel kuul Fortnite'ile tutvustatakse. Kuid see pole veel kõik – Eminemi fännidele teeb rõõmu teadmine, et populaarne räppar astub mängus erilise ülesastumisega 2. detsembril toimuva otsekontserdi raames.

Kui sellest ei piisanud fännide sumina tekitamiseks, liiguvad sosinad potentsiaalsest Doctor Who x Fortnite'i koostööst. Kuigi seda pole veel kinnitatud, arvatakse, et see koostöö võiks tähistada ikoonilise Briti teleseriaali 60. aastapäeva, mis jõudis esmakordselt eetrisse 1963. aasta novembris. Põnevuse suurendamiseks on kolmeosaline sari, kus David Tennant taastab tema rolli arstina. eetrisse 2023. aasta novembri lõpus.

LEGO x Fortnite crossover lubab tuua mängu värske ja uuendusliku pöörde, ühendades armastatud LEGO kaubamärgi Fortnite'i kaasahaarava mänguga. Mängijad võivad oodata maailma, kus nende kujutlusvõime ärkab ellu läbi digitaalsete klotside, avades lõputud loomingulised võimalused.

Kas olete valmis selle eepilise seikluse alustamiseks? Andke meile allolevates kommentaarides teada ja olge kursis, et saada rohkem teavet LEGO x Fortnite sündmuse kohta.

FAQ:

K: Mis on LEGO x Fortnite crossover sündmus?

V: LEGO x Fortnite'i risttegemise üritus toob kokku populaarse LEGO kaubamärgi ja Fortnite'i kaasahaarava mängu, võimaldades mängijatel juhtida oma Fortnite'i lemmiktegelaste LEGO versioone ning tegeleda kaevandamise ja meisterdamisega.

K: Millal LEGO x Fortnite üritus toimub?

V: LEGO x Fortnite'i üritus toimub 7. detsembril.

K: Kas Fortnite'ile on tulemas muid põnevaid sündmusi?

V: Jah, lisaks LEGO üritusele esineb Eminem 2. detsembril mängus ka live-kontserdiga. Samuti liiguvad kuuldused potentsiaalsest Doctor Who x Fortnite koostööst.