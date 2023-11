Windowsi dünaamiliste värskenduste mõistmine: OS-i häälestamise ja taastamise täiustamine

Microsoft avaldas hiljuti novembris nii Windows 10 kui ka Windows 11 paiga teisipäeva värskendused. Kuigi see uudis ei pruugi tulla üllatusena, on see midagi enamat kui lihtsalt regulaarsed värskendused. Tehnikahiiglane tutvustas ka uut dünaamilist värskendust, et täiustada Windows 11 23H2 häälestusfaile, mis kehtib ka versiooni 22H2 kohta. Selle värskenduse eesmärk on parandada põhisüsteemi failide taset, tagades sujuva kogemuse.

Lisaks on kasutajatel hea meel teada saada, et välja on antud ka Windowsi taastekeskkonna (WinRE) dünaamiline värskendus. Täpsemalt, see värskendus on suunatud Windows 11 versioonile 21H2. Kuigi versioon 21H2 ei saa selle toe lõppemise tõttu enam paikade teisipäevi, jätkab Microsoft WinRE dünaamiliste värskenduste pakkumist. See on ülioluline funktsioonide värskendamise tõrgete korral, kuna täiustatud WinRE aitab taastamisprotsessis.

Niisiis, mis on dünaamilised värskendused? Microsofti selgituse kohaselt tehnilise kogukonna ajaveebipostituses Windows 10 dünaamiliste värskenduste kohta koosnevad need värskendused erinevatest komponentidest ja neil on installi- ja taastamisprotsesside ajal mitu eesmärki.

Dünaamilised värskendused hõlmavad järgmist:

1. Seadistusvärskendused: need värskendused keskenduvad funktsioonide värskenduste ajal kasutatavate häälestusbinaarfailide ja failide parandustele.

2. Ohutu OS-i värskendused: "turvalise OS-i" komponendi värskendused, mis vastutavad Windowsi taastekeskkonna (WinRE) värskendamise eest.

3. Hoolduspinu värskendused: vajalikud parandused hoolduspinu probleemide lahendamiseks, tagades funktsioonide sujuva värskendamise.

4. Viimane kumulatiivne värskendus: uusima kumulatiivse kvaliteedivärskenduse installimine.

5. Draiveri värskendused: ajakohased draiverid tootjatelt, mis on spetsiaalselt dünaamilise värskenduse jaoks mõeldud.

Lisaks ülaltoodud värskendustele säilitab dünaamiline värskendus ka keelepaketi (LP) ja funktsioonide nõudmisel (FOD) sisu. See tagab, et kasutajatel on pärast värskenduse lõppemist saadaval kõik vajalikud komponendid.

Uusima värskenduse KB5033288 leiate Microsofti värskenduste kataloogi veebisaidilt. Kuid võite olla kindel, et värskendus tuleks installida automaatselt, välistades vajaduse käsitsi sekkumise järele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Microsofti hiljutised dünaamilised värskendused operatsioonisüsteemidele Windows 10 ja Windows 11 mitte ainult ei täiusta üldist häälestusprotsessi, vaid pakuvad ka turvavõrku taastamiseks funktsioonide värskenduse tõrke korral. Need värskendused käsitlevad erinevaid kriitilisi komponente, tagades operatsioonisüsteemi sujuva ja usaldusväärse kasutuskogemuse.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on Windowsi dünaamilised värskendused?

V. Dünaamilised värskendused on värskenduste komplekt, mis parandab OS-i häälestusprotsessi ja taastamist funktsioonide värskendamise tõrgete korral. Need värskendused hõlmavad häälestusfailide parandusi, Windowsi taastekeskkonna (WinRE) värskendusi, hoolduspinu parandusi, uusima kumulatiivse kvaliteedivärskenduse installimist ja ajakohaseid draivereid.

K: Kas ma pean uusima dünaamilise värskenduse käsitsi installima?

V: Ei, dünaamiline värskendus tuleks installida automaatselt. Kui aga soovite selle käsitsi installida, leiate uusima värskenduse (nt KB5033288) Microsofti värskenduste kataloogi veebisaidilt.

K: Mis juhtub keelepakettide ja funktsioonidega värskendusprotsessi ajal?

V: Keelepakettide (LP-de) ja funktsioonide nõudmisel (FOD) sisu säilitatakse värskendamise ajal. See tagab, et kasutajatel on need olulised komponendid pärast värskenduse lõppemist saadaval.

K: Kas ma saan saada dünaamilisi värskendusi toetamata Windowsi versiooni jaoks?

V. Kuigi toetamata versioonid ei pruugi enam paigateisipäeviti ega regulaarseid värskendusi saada, võib Microsoft siiski pakkuda dünaamilisi värskendusi kriitilistele komponentidele, nagu Windowsi taastekeskkond (WinRE), et tagada taastamisvõimalused.