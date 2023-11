Pasadena linnapea kutsub kogukonda iga-aastasele pühadepuu süütamistseremooniale

By

Pasadena linnal on hea meel teatada linnapea iga-aastasest pühadepuu süütamise tseremooniast, mis toimub reedel, 1. detsembril raekojas. See väga oodatud sündmus, mida juhib linnapea Victor M. Gordo, tõotab unustamatu õhtu, mis on täis pühademeeleolu ja pidulikkust kogu perele.

Kella 5-7 saavad osalejad osaleda mitmesugustes tegevustes, sealhulgas kohalike lauljate ja tantsijate live-esinemistes ning kunstide relvastuskeskuse pakutavas meisterdamises lastele. Üritus pakub ka mõnusaid kergeid suupisteid ja isegi jõuluvana enda erikülastust. Ärge unustage kaasa võtta oma kaamerat, et jäädvustada südantsoojendavaid puhkusehetki erinevates fotopeatustes, mis asuvad kogu üritusel.

Õhtu tipphetk on linnapea Gordo pidulik linna ametliku puu süütamine kell 6. Selle maagilise hetke suurepärase vaate tagamiseks tuleb kohale jõuda varakult ja kindlustada parim koht raekojas. Parkimine on saadaval, kuid ruumi kindlustamiseks tulge kindlasti varakult.

Andmise vaimus kogub Pasadena tuletõrjeosakond annetusi iga-aastase mänguasjasõidu Spark of Love jaoks. Kui teil on võimalusi, kaaluge uute pakendamata mänguasjade, spordivarustuse või kinkekaartide kaasavõtmist, et muuta pühadehooaeg kohalikele alateenindusega lastele ja teismelistele helgemaks.

Need, kes ei saa üritusel isiklikult osaleda, ärge muretsege! Video tseremooniast tehakse kättesaadavaks hiljem, mis võimaldab kõigil rõõmusündmust kogeda.

Enda puuvalgustuse ja jõuluvana fotode jagamiseks märkige kindlasti Pasadena linn Instagramis, Facebookis ja Twitteris. Nad jagavad võimalikult palju neid pidulikke jäädvustusi. Saate vaadata ka eelmise aasta pildialbumit, et heita pilguheit sündmuse maagilistele hetkedele.

Ühendage Pasadena linnaga, külastades nende veebisaiti aadressil CityOfPasadena.net või jälgides neid Twitteris, Instagramis ja Facebookis. Kui teil on küsimusi või vajate abi, helistage tööajal kodanike teeninduskeskusesse numbril (626) 744-7311.

Liituge linnapea Gordo ja kogu kogukonnaga linnapea iga-aastasel pühadepuu süütamise tseremoonial, et veeta lummav õhtu, luues kõigile kestvaid mälestusi. See on sündmus, millest te ei taha ilma jääda!