Uus koostöö PV tehase jõudluse optimeerimiseks

JinkoSolar Australia teatas hiljuti murrangulisest partnerlusest maineka New South Walesi ülikooli tehisintellekti, iseloomustuse, defektide ja kontaktide (ACDC) uurimisrühmaga. Koostöö eesmärk on muuta JinkoSolari tipptasemel päikesepatareitehnoloogiate, sealhulgas nende väga oodatud järgmise põlvkonna bifatsiaalsete PERC ja TOPCon moodulite toimivus välitingimustes.

Selle asemel, et tugineda ainult traditsioonilistele meetoditele, kasutab JinkoSolar nüüd ACDC uurimisrühma teadmisi tehisintellekti ja masinõppe algoritmide võimsuse rakendamisel, et jälgida ja optimeerida oma PV-jaamade jõudlust reaalajas. Pakkudes nende järgmise põlvkonna moodulite genereeritud olulisi elektri- ja ilmaandmeid, võimaldab JinkoSolar uurimisrühmal töötada välja uuenduslikke strateegiaid tõhususe suurendamiseks ja tehase üldise toodangu maksimeerimiseks.

Austraalia taastuvenergia agentuuri toel püütakse koostöös välja töötada ka nüüdisaegne kaubanduslik seiresüsteem, mis on spetsiaalselt kohandatud PV-jaamadele. See täiustatud platvorm kasutab kasutus- ja hooldusstrateegiate täiustamiseks ajaloolisi andmeid ja masinõppe võimalusi. Prognoosides täpselt määrdumismäära, uurides moodulite ja süsteemi kahjustusi ning võimaldades ennetavaid hooldusmeetmeid, hoiab platvorm tõhusalt ära rikkeid ja tagab, et tehased jätkavad töötamist oma tipptasemel.

Tehisintellekti ja masinõppe algoritmide integreerimine fotogalvaanilistesse rakendustesse on taastuvenergiatööstuses oluline samm edasi. See koostöö JinkoSolar Australia ja ACDC uurimisrühma vahel ei näita mitte ainult nende pühendumust tehnoloogilistele uuendustele, vaid tõotab ka oluliselt suurendada päikeseelektrijaamade tõhusust ja pikaealisust.

Üldiselt kujutab see strateegiline koostöö endast märkimisväärset võimalust kasutada tipptasemel teadusuuringuid ja kõrgtehnoloogiaid, sillutades teed säästvamale ja produktiivsemale tulevikule päikeseenergia valdkonnas.

KKK

Mis on PERC tehnoloogia?

PERC tähistab passiveeritud emitterit ja tagumist elementi. See on päikesepatarei tehnoloogia, mis suurendab päikesepaneelide efektiivsust, vähendades rekombinatsioonikadusid tagapinnal.

Mis on bifatsiaalsed moodulid?

Bifacial moodulid on päikesepaneelid, mis suudavad toota elektrit mooduli mõlemalt küljelt. Need kasutavad eest päikesevalgust ja püüavad kinni ka maapinnalt või ümbritsevatelt pindadelt peegeldunud valguse, suurendades üldist energiatoodangut.

Kuidas tehisintellekt parandab PV-tehase jõudlust?

Tehisintellekt, täpsemalt masinõppe algoritmid, suudavad analüüsida suuri PV tehastest kogutud andmeid ning tuvastada mustreid ja suundumusi. See võimaldab ennetavat hooldust, täpset rikete prognoosimist ja tehase jõudlust optimeerida, suurendades lõpuks tõhusust ja väljundit.