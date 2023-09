Ööpäevarütmi tähtsus spordis, hormonaalses regulatsioonis ja immuunsüsteemi talitluses

By

Hiljutises Heliyonis avaldatud ülevaates rõhutatakse ööpäevarütmi (CR) tähtsust spordis ja selle aluseks olevad mehhanismid. Uuringus uuritakse ka CR rolli immuunsüsteemi funktsioonis, endokriinses homöostaasis ja soolistes erinevustes.

Tsirkadiaanrütmid on igapäevased muutused bioloogilises ja käitumuslikus aktiivsuses, mis tulenevad organismi loomulikust võimest sünkroniseerida keskkonna 24-tunnise valguse-pimeduse tsükliga. Neid rütme reguleerib keha bioloogiline kell, mis kontrollib erinevaid aspekte nagu unetsükleid ja kehatemperatuuri.

Suprahiasmaatiline tuum (SCN) toimib inimestel keskse ööpäevase südamestimulaatorina. See koordineerib selliseid tegevusi nagu neuronite aktiveerimine, hormoonide tootmine ja temperatuurikõikumised vastavalt päikeseajale. Need rütmilised võnkumised mõjutavad meie igapäevaelu ning mõjutavad meie harjumusi ja käitumist.

Erinevad uuringud on näidanud, et optimaalseid bioloogilisi rütme seostatakse sportlaste paranenud reaktsiooniaja, vaimse töövõime, kesktemperatuuri ja lihaste sooritusvõimega.

Hormonaalne reaktsioon CR-le mängib samuti olulist rolli spordis. Hormoonid, nagu kortisool ja testosteroon, varieeruvad kogu päeva jooksul, kõrgem tase hommikul ja enne magamaminekut. Need hormonaalsed muutused võivad mõjutada sportlikku sooritust, põhjustades kas paremaid või ebarahuldavaid tulemusi.

Käesolev uuring annab põhjaliku ülevaate CR rollist sportlikus tegevuses. Selles vaadatakse läbi olemasolev kirjandus, et selgitada välja selle aluseks olevad mehhanismid ja uuritakse vastastikust seost CR, endokriinse homöostaasi ja sooliste erinevuste vahel. Uuring rõhutab ka ööpäevase kella ainulaadset rolli füüsilises jõudluses ja immuunsüsteemi toimimises.

Leiud viitavad sellele, et indiviidi kehatemperatuur on madalaim hommikul ja tõuseb päeva jooksul järk-järgult. Kõrgenenud kehatemperatuur soodustab süsivesikute kasutamist energiaallikana rasva asemel.

Sporditulemuse põhinäitajate optimaalset jõudlust täheldatakse tavaliselt pärastlõunal. Õhtused tegevused toimuvad juhuslikult kehatemperatuuri tipu paiku.

Muud tegurid, nagu toitumisalane seisund, paindlikkus, une inerts, treeninguajad, katseseansside vaheline aeg, füsioloogilised reaktsioonid ja motivatsioon, mõjutavad ka CR rolli treeningu tulemuslikkuses.

Endokriinsed rütmid ja CR on tihedalt läbi põimunud, kusjuures sisemine kell mõjutab seda, kuidas keha reageerib keskkonnateguritele. Varasemad uuringud on näidanud, et tsirkadiaankell reguleerib tugevalt immuunvastust ja CR mõjutab immuunrakkude liikumist veres.

Uni on sportlaste jaoks ülioluline, kuna ebapiisavat und on seostatud suurema vigastuste riskiga. Une ajal vabanev kasvuhormoon mängib kudede regenereerimisel ja taastamisel kriitilist rolli.

Kuigi käesolev ülevaade ei uurinud CR-i mõjude taga olevaid spetsiifilisi signalisatsiooniteid ega molekulaarseid mehhanisme, rõhutab see vajadust nendes valdkondades täiendavate uuringute järele. Lisaks peaksid uuringud uurima erinevaid koolitusmudeleid ja uurima toitumisalaste sekkumiste mõju CR-le, kasutades sobivaid mõõtmismeetodeid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et inimese kronotüüp ja teatud kellaaegadel treenimine võivad oluliselt mõjutada kehalisi võimeid. Ööpäevarütmi rolli mõistmine spordis, hormonaalses regulatsioonis ja immuunsüsteemi funktsioonis võib anda väärtuslikke teadmisi nii sportlastele kui ka treeneritele.

