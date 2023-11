By

Kas Walmart on maailma rikkaim ettevõte?

Globaalses äris on võitlus rikkaima ettevõtte tiitli nimel pidev võitlus. Üks kandidaat, mis sageli meelde tuleb, on Walmart, Ameerika rahvusvaheline jaemüügiettevõte. Oma tohutu kaupluste võrgustiku ja muljetavaldavate tulunumbritega pole ime, et paljud inimesed mõtlevad, kas Walmart hoiab maailma jõukaima ettevõtte krooni.

Walmarti finantsvõimekus

1962. aastal Sam Waltoni poolt asutatud Walmart on kahtlemata saavutanud märkimisväärset edu. Ettevõte tegutseb 27 riigis, annab tööd miljonitele inimestele ja teenindab lugematuid kliente. Selle tulud on pidevalt maailma kõrgeimate hulgas, muutes selle jaekaubanduses tohutuks jõuks.

Rikkaima ettevõtte väljaselgitamisel on aga ülioluline arvestada erinevate teguritega. Kuigi Walmarti tulud on kahtlemata muljetavaldavad, ei ole see ainus ettevõtte jõukuse näitaja. Ettevõtte finantsseisundi määramisel mängivad olulist rolli ka muud tegurid, nagu turukapitalisatsioon ja netoväärtus.

Turukapitalisatsioon ja netoväärtus

Turukapitalisatsioon viitab ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtusele. See arvutatakse, korrutades hetke aktsiahinna käibel olevate aktsiate arvuga. Teisest küljest esindab netoväärtus, mida tuntakse ka aktsionäride omakapitalina, järelejäänud huvi ettevõtte varades pärast kohustuste mahaarvamist.

FAQ

K: Kas Walmart on tulude poolest rikkaim ettevõte?

V: Walmart kuulub pidevalt maailma suurima tuluga ettevõtete hulka, kuid see ei ole ainus tegur ettevõtte jõukuse määramisel.

K: Mis on turukapitalisatsioon?

V: Turukapitalisatsioon on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus, mis arvutatakse aktsia hetkehinna korrutamisel käibel olevate aktsiate arvuga.

K: Mis on netoväärtus?

V: Netoväärtus, tuntud ka kui aktsionäride omakapital, esindab pärast kohustuste mahaarvamist järelejäänud osalust ettevõtte varades.

Kohtuotsus

Kuigi Walmarti tulud on kahtlemata muljetavaldavad, ei ole see ettevõtte rikkuse ainus määraja. Turukapitalisatsiooni ja netoväärtust silmas pidades ületavad teised ettevõtted, nagu Apple, Microsoft ja Amazon, üldise finantsseisundi poolest sageli Walmarti. Seega, kuigi Walmart võib olla jaemüügihiiglane, ei kuulu see maailma rikkaima ettevõtte tiitlile.