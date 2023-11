Kas Walmart on maailmas esimene?

Kas Walmart on maailma esimene jaemüüja?

Jaemüügi valdkonnas on vähesed nimed nii äratuntavad kui Walmart. Ameerika rahvusvahelisest jaemüügikorporatsioonist on saanud üldlevinud sinine ja kollane logo, mis kaunistab lugematuid kauplusi. Kuid kas Walmart on tõesti maailma jaemüüja number üks? Süvenegem faktidesse ja arvudesse, et teada saada.

Numbrid räägivad enda eest

Walmarti suurus ja globaalne haare on vaieldamatult muljetavaldavad. Enam kui 11,500 27 kauplusega 2.3 riigis töötab jaemüügihiiglane kogu maailmas hämmastavalt 500 miljonit töötajat. Selle aastane tulu on järjekindlalt jaekaubanduse kõrgeimate hulgas, ületades viimastel aastatel XNUMX miljardit dollarit. Need arvud positsioneerivad Walmarti kindlasti ülemaailmse jaemüügimaastiku peamise mängijana.

FAQ:

K: Mida tähendab "jaemüük"?

V: Jaemüük tähendab kaupade või teenuste müüki tarbijatele, tavaliselt füüsiliste kaupluste või veebiplatvormide kaudu.

K: Mida tähendab "tulu"?

V: Tulu on ettevõtte äritegevuse, näiteks toodete või teenuste müügi kaudu teenitud raha kogusumma.

Võistlus ja paremusjärjestus

Kuigi Walmarti suurus ja tulud on muljetavaldavad, seisab see silmitsi teiste jaemüügihiiglaste tugeva konkurentsiga. Näiteks Amazon on kiiresti kasvanud jaekaubanduses tohutuks jõuks. Oma domineeriva positsiooniga e-kaubanduses ja mitmekesise tootepakkumisega on Amazon püüdnud Walmarti esikohta.

Erinevad edetabelid, näiteks Fortune Global 500, annavad ülevaate maailma suurimatest ettevõtetest. Kuigi Walmart on järjekindlalt saavutanud kõrgeima positsiooni, on oluline märkida, et pingeread võivad olenevalt kasutatud kriteeriumidest erineda. Ettevõtte paremusjärjestuse määramisel mängivad rolli sellised tegurid nagu tulu, kasum ja turukapitalisatsioon.

K: Mis on "turukapitalisatsioon"?

V: Turukapitalisatsioon viitab ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtusele. See arvutatakse, korrutades hetke aktsiahinna käibel olevate aktsiate arvuga.

Järeldus

Kuigi Walmarti ülemaailmne kohalolek, tulud ja turupositsioon on kahtlemata muljetavaldavad, on see, kas ta on maailmas esikoha jaemüüja tiitel, subjektiivne ja sõltub erinevatest teguritest. Jaekaubanduse maastik areneb pidevalt, uusi tegijaid tekib ja olemasolevad kohanduvad tarbijate muutuvate nõudmistega. Olenemata edetabelitest ei saa Walmarti mõju jaekaubandusele alahinnata ning selle jätkuv edu annab tunnistust selle võimest rahuldada miljonite klientide vajadusi kogu maailmas.