Kas Walmart on endiselt maailma suurim ettevõte?

Globaalse äri pidevalt muutuval maastikul võib olla keeruline jälgida, millised ettevõtted on suuruse ja tulude osas esikohal. Walmart on aastaid olnud maailma suurima ettevõtte sünonüüm. Hiljutised arengud on aga tekitanud küsimusi selle kohta, kas see jaemüügihiiglane ikka omab seda tiitlit.

Walmart, mille asutas 1962. aastal Sam Walton, on pikka aega olnud jaekaubanduses domineeriv jõud. Oma laia kaupluste võrgustiku ja tugeva veebipõhise kohalolekuga on ettevõte pidevalt teeninud tohutuid tulusid. Selle võime pakkuda laia valikut tooteid konkurentsivõimeliste hindadega on muutnud selle tarbijate lemmikuks kogu maailmas.

Viimastel aastatel on tehnoloogia ja e-kaubanduse tõus aga toonud kaasa uute konkurentide esilekerkimise globaalsel äriareenil. Üks selline kandidaat on Amazon, veebijaemüügi hiiglane, mille asutas Jeff Bezos 1994. aastal. Oma lakkamatult innovatsioonile ja klientide rahulolule keskendunud Amazon on kiiresti kasvanud Walmarti suureks konkurendiks.

Turukapitalisatsiooni osas, mis on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus, ületas Amazon 2015. aastal Walmarti. See verstapost tähistas olulist nihet ärimaastikul, andes märku e-kaubanduse ja digitaalmajanduse kasvavast mõjust.

Kuigi Walmart hoiab tulude osas endiselt esikohta, üle 500 miljardi dollari suuruse aastakäibega, on lõhe kahe ettevõtte vahel vähenemas. Amazoni tulud on pidevalt kasvanud, mille põhjuseks on tema mitmekesine toote- ja teenustevalik, sealhulgas pilvandmetöötlus ja voogedastusplatvormid.

FAQ:

K: Mis on turukapitalisatsioon?

V: Turukapitalisatsioon, mida sageli nimetatakse turukapitaliks, on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus. See arvutatakse aktsia hetkehinna korrutamisel käibel olevate aktsiate koguarvuga.

K: Kuidas erineb tulu turukapitalisatsioonist?

V: Tulu viitab raha kogusummale, mille ettevõte teenib oma äritegevusest, näiteks toodete või teenuste müügist. Turukapitalisatsioon seevastu esindab ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtust ja näitab selle üldist väärtust aktsiaturul.

K: Kas Walmartil on endiselt rohkem füüsilisi poode kui Amazonil?

V: Jah, Walmart säilitab endiselt olulise eelise Amazoni ees füüsilise poe kohaloleku osas. Walmart haldab tuhandeid poode kogu maailmas, Amazon aga peamiselt võrgus. Amazon on aga laiendanud oma füüsilist kohalolekut omandamiste ja Amazon Go kaupluste avamise kaudu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmart on pikka aega hoidnud maailma suurima ettevõtte tiitlit, on e-kaubanduse tõus ja Amazoni esiletõus hirmuäratava konkurendina vaidlustanud selle domineerimise. Kuigi Walmart juhib endiselt tulusid, viitavad Amazoni kiire kasv ja turukapitalisatsioon globaalsel äriareenil muutuvale maastikule. Ainult aeg näitab, kas Walmart suudab säilitada oma positsiooni tipus või kas Amazon lõpuks troonile pretendeerib.