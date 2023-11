Kas Walmart kuulub endiselt Ameerikale?

Viimastel aastatel on kasvanud arutelu maailma ühe suurima jaemüügiettevõtte Walmarti omandiõiguse üle. Oma tohutu kohaloleku ja ülemaailmse haarde tõttu on paljud küsinud, kas Walmarti saab ikka pidada Ameerika omanduses olevaks ettevõtteks. Süveneme üksikasjadesse ja valgustame seda küsimust.

Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud Walmartil on vaieldamatult sügavad juured Ameerika Ühendriikides. Ettevõte alustas väikese sooduskauplusena Arkansases ja laienes kiiresti üle kogu riigi, saades Ameerika kapitalismi sümboliks. Walmarti edu kasvades kasvasid aga ka tema rahvusvahelised ambitsioonid. Täna tegutseb jaemüügihiiglane 27 riigis, andes tööd miljonitele inimestele üle maailma.

Kuigi Walmarti laienemine väljapoole Ameerika piire on toonud kaasa märkimisväärse rahvusvahelise kohaloleku, on oluline märkida, et ettevõtte peakontor jääb endiselt Ameerika Ühendriikidesse. Waltoni perekond, Sam Waltoni järeltulijad, omab endiselt ettevõttes olulist osalust. Tegelikult peetakse neid üheks jõukaimaks perekonnaks maailmas, suuresti tänu Walmarti aktsiatele.

FAQ:

K: Kas Walmartil on välisosalus?

V: Kuigi Walmart on ülemaailmselt laienenud, on see endiselt Ameerika omanduses olev ettevõte. Suurem osa selle aktsiatest kuulub Waltoni perekonnale, kes on Ameerika kodanikud.

K: Kui suur osa Walmartist kuulub Waltoni perekonnale?

V: Waltoni perekonnale kuulub ligikaudu 50% Walmarti aktsiatest, mis teeb neist ettevõtte suurimad aktsionärid.

K: Kas Walmart maksab USA-s makse?

V: USA-s asuva ettevõttena kehtivad Walmarti suhtes USA maksuseadused ja ta maksab makse oma riigis teenitud kasumilt.

K: Kas kõik Walmarti tooted on valmistatud Ameerika Ühendriikides?

V: Ei, Walmart hangib tooteid erinevatest riikidest üle maailma. Kuigi see sisaldab Ameerikas valmistatud tooteid, toodetakse märkimisväärne osa selle varudest välismaal.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmart on laiendanud oma tegevust ülemaailmselt, on see endiselt Ameerika omanduses olev ettevõte. Waltoni perekonna märkimisväärne osalus ja ettevõtte peakorter Ameerika Ühendriikides tugevdavad selle Ameerika juuri. Siiski on oluline mõista, et Walmarti haare ulatub kaugele üle USA piiride, muutes selle tõeliselt ülemaailmseks jaemüügijõuks.