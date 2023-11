Kas Walmart on rikkam kui Amazon?

Jaemüügihiiglaste maailmas torkavad silma kaks nime: Walmart ja Amazon. Need ettevõtted on muutnud meie ostlemise viisi, pakkudes mugavust ja konkurentsivõimelisi hindu. Kuid kui on vaja kindlaks teha, milline neist jaemüüjatest on rikkam, ei ole vastus nii lihtne, kui võib tunduda.

1962. aastal Sam Waltoni poolt asutatud Walmartil on pikaajaline maine maailma suurima jaemüüjana. Walmartil on üle 11,000 27 kaupluse XNUMX riigis ja sellel on märkimisväärne füüsiline kohalolek. See pakub laias valikus tooteid, alates toidukaupadest kuni elektroonikani, ja sellel on püsikliendibaas.

Teisest küljest, 1994. aastal Jeff Bezose asutatud Amazon alustas veebiraamatupoena ja on sellest ajast peale kasvanud ülemaailmseks e-kaubanduse hiiglaseks. Amazon on häirinud traditsioonilist jaekaubandust, pakkudes laia tootevalikut ning kiiret ja usaldusväärset kohaletoimetamist. Samuti on see oma äri mitmekesistanud, hakates kasutama pilvandmetöötlust, voogedastusteenuseid ja palju muud.

Tulude osas on Walmart Amazonist pidevalt edestanud. Eelarveaastal 2020 oli Walmarti käive 524 miljardit dollarit, Amazon aga 386 miljardit dollarit. Siiski on oluline märkida, et tulu üksi ei määra ettevõtte üldist jõukust.

Kui rääkida turukapitalisatsioonist, mis on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus, võtab Amazon juhtpositsiooni. 2021. aasta oktoobri seisuga oli Amazoni turukapitalisatsioon ligikaudu 1.6 triljonit dollarit, mis teeb sellest ühe väärtuslikuma ettevõtte maailmas. Võrdluseks, Walmarti turukapitalisatsioon oli ligikaudu 400 miljardit dollarit.

FAQ:

K: Mis on tulu?

V: Tulu viitab raha kogusummale, mille ettevõte teenib oma äritegevusest, näiteks toodete või teenuste müügist.

K: Mis on turukapitalisatsioon?

V: Turukapitalisatsioon, tuntud ka kui turukapital, on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus. See arvutatakse aktsia hetkehinna korrutamisel käibel olevate aktsiate arvuga.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmart ületab tulude poolest Amazoni, teeb Amazoni turukapitalisatsioon sellest jõukama ettevõtte. Mõlemal ettevõttel on oma tugevad küljed ja nad jätkavad omal moel jaekaubanduses domineerimist.