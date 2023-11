Kas Walmart Plus ja Sam's Club Plus on samad?

Jaemüügimaailmas on Walmart ja Sam's Club kaks silmapaistvat nime, mis on muutunud taskukohaste ostude sünonüümiks. Mõlemad pakuvad liikmeprogramme Walmart Plus ja Sam's Club Plus, mis pakuvad nende püsiklientidele eksklusiivseid eeliseid. Siiski on oluline märkida, et need kaks programmi ei ole nende sarnasustele vaatamata samad.

Mis on Walmart Plus?

Walmart Plus on abonemendipõhine teenus, mida pakub Walmart, üks maailma suurimaid jaemüügikette. Kuu- või aastatasu eest saavad liikmed juurdepääsu mitmesugustele hüvedele, sealhulgas sobilike kaupade piiramatule tasuta kohaletoimetamisele, kütusesoodustustele ning mobiilse skannimise ja ostmise mugavusele. Walmart Plusi eesmärk on parandada oma klientide ostukogemust, pakkudes mugavust ja lisaväärtust.

Mis on Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus on seevastu liikmeprogramm, mida pakub Walmartile kuuluv laoklubi Sam's Club. Aastamaksuga saavad liikmed juurdepääsu mitmesugustele eelistele, nagu varajane ostuaeg, rahalised preemiad kvalifitseeruvate ostude eest, enamiku veebikaupade tasuta kohaletoimetamine ja täiendavad allahindlused valitud teenustele. Sam's Club Plus on loodud hulgiostjate ja väikeettevõtete omanike vajaduste rahuldamiseks, pakkudes neile märkimisväärset kokkuhoidu ja eksklusiivseid hüvesid.

Millised on erinevused Walmart Plusi ja Sam's Club Plusi vahel?

Kuigi mõlemad programmid pakuvad oma liikmetele eeliseid, on Walmart Plusi ja Sam's Club Plusi vahel märkimisväärseid erinevusi. Walmart Plus keskendub oma klientidele mugavuse ja igapäevaste asjade pakkumisele, pannes suurt rõhku tasuta tarnevõimalustele. Teisest küljest on Sam's Club Plus suunatud hulgiostjatele ja väikeettevõtete omanikele, pakkudes neile juurdepääsu laiale tootevalikule suuremates kogustes soodushinnaga.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmart Plusil ja Sam's Club Plusil võib olla sarnasusi Walmarti pakutavate liikmeprogrammidega, kuid need vastavad erinevatele klientide vajadustele. Walmart Plusi eesmärk on pakkuda igapäevastele ostjatele mugavust ja väärtust, samas kui Sam's Club Plus on suunatud hulgiostlejatele ja väikeettevõtete omanikele. Olenemata sellest, millise programmi valite, pakuvad mõlemad eksklusiivseid eeliseid, mis võivad teie ostukogemust täiustada.