Kas Walmart on suurem kui Amazon?

Jaemüügihiiglaste maailmas torkavad silma kaks nime: Walmart ja Amazon. Mõlemad ettevõtted on muutnud meie ostlemise viisi, kuid kui rääkida suurusest, siis milline neist võtab krooni? Süveneme numbritesse ja vaatame, kes välja tuleb.

Titaanide lahing

Walmart, mille asutas 1962. aastal Sam Walton, on pikka aega olnud jaekaubanduses domineeriv jõud. Oma tohutu füüsiliste kaupluste võrgustikuga sai ettevõttest kiiresti tuntud nimi. Viimastel aastatel on Amazon aga kujunenud tohutuks konkurendiks, mis häirib traditsioonilist jaekaubandust oma veebituru ja uuenduslike teenustega.

Size Matters

Nende jaemüügihiiglaste suuruse võrdlemisel on oluline arvestada erinevate teguritega. Tulude osas hoiab Walmart endiselt juhtpositsiooni. 2020. aastal teatas ettevõte vapustavatest 559 miljardi dollari suurusest tulust, mis teeb sellest maailma suurima jaemüüja. Amazon seevastu teatas samal perioodil 386 miljardi dollari suurusest tulust.

Kuid tulu üksi ei räägi kogu lugu. Amazoni turukapitalisatsioon, mis esindab tema käibel olevate aktsiate koguväärtust, ületas 2015. aastal Walmarti oma. 2021. aasta seisuga on Amazoni turukapitalisatsioon ligikaudu 1.7 triljonit dollarit, Walmarti oma aga ligikaudu 400 miljardit dollarit. See näitab, et investorid tajuvad Amazonil suuremat kasvupotentsiaali ja tulevast väärtust.

FAQ

K: Mis on tulu?

Tulu viitab raha kogusummale, mida ettevõte teenib oma äritegevusest, näiteks toodete või teenuste müügist.

K: Mis on turukapitalisatsioon?

Turukapitalisatsioon, mida sageli nimetatakse turukapitaliks, on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus. See arvutatakse aktsia hetkehinna korrutamisel käibel olevate aktsiate arvuga.

K: Kas Walmartil on võrgus kohalolek?

Jah, Walmart on Amazoniga konkureerimiseks teinud märkimisväärseid investeeringuid oma e-kaubandusse. Ettevõte pakub ostlemist veebis ning on laiendanud oma kohaletoimetamise ja järeletulemise teenuseid.

K: Kas Amazonil on füüsilisi poode?

Kuigi Amazon alustas veebituruna, on see hakanud tegelema ka füüsilise jaemüügiga. Ettevõte haldab Amazon Go poode, Amazon Booksi ja omandas 2017. aastal Whole Foods Marketi.

Kokkuvõtteks

Kuigi Walmart valitseb endiselt tulude osas, näitavad Amazoni turukapitalisatsioon ja turgu valitsev seisund veebis selle potentsiaali edasiseks kasvuks. Mõlemad ettevõtted jätkavad innovatsiooni ja kohanemist muutuva jaekaubandusmaastikuga, tagades, et võitlus jaemüügi ülemvõimu pärast jätkub ägedaks.