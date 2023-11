Kas uus vöötohatise vaktsiin on parem kui vana vöötohatise vaktsiin?

Viimastel aastatel on turule toodud uus vöötohatise vaktsiin, mis on tekitanud arutelu nii meditsiinitöötajate kui ka patsientide seas. Kõigi peas on küsimus, kas see uus vaktsiin on tõesti oma eelkäijast parem. Süveneme üksikasjadesse ja uurime nende kahe peamisi erinevusi.

Vana vöötohatise vaktsiin, tuntud kui Zostavax, on olnud kasutusel alates 2006. aastast. See vähendas tõhusalt vöötohatise riski umbes 51% ja postherpeetilise neuralgia (vöötohatise valulik tüsistus) riski 67% võrra. Sellel olid siiski mõned piirangud. Zostavax oli elusvaktsiin, mis tähendab, et see sisaldas viiruse nõrgestatud vormi. Seetõttu ei sobi see nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestele, näiteks vähiravi saavatele või elundisiirdamise saajatele.

Sisestage uus vöötohatise vaktsiin Shingrix, mille USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) kiitis heaks 2017. aastal. Shingrixi efektiivsus vöötohatise ja postherpeetilise neuralgia ennetamisel on üle 90%. Erinevalt oma eelkäijast on Shingrix mitteelusvaktsiin, mis muudab selle ohutuks immuunsüsteemiga inimestele.

FAQ:

K: Kuidas uus vöötohatise vaktsiin töötab?

V: Shingrix on rekombinantne vaktsiin, mis tähendab, et see sisaldab ainult spetsiifilist tuulerõugete viiruse valku. See valk stimuleerib immuunsüsteemi tekitama tugevat vastust viiruse vastu, vältides vöötohatist.

K: Kes peaks saama uue vöötohatise vaktsiini?

V: Haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC) soovitavad Shingrixi 50-aastastele ja vanematele täiskasvanutele, isegi kui nad on varem Zostavaxi saanud.

K: Kas on mingeid kõrvalmõjusid?

V: Nagu iga vaktsiin, võib Shingrix põhjustada kergeid kõrvaltoimeid, nagu valu süstekohas, lihasvalu ja väsimus. Need sümptomid taanduvad tavaliselt mõne päeva jooksul ja on märk sellest, et immuunsüsteem reageerib vaktsiinile.

Kokkuvõtteks võib öelda, et uus vöötohatise vaktsiin Shingrix näib olevat vana vaktsiini Zostavaxiga võrreldes märkimisväärne edasiminek. Shingrix pakub oma suurema efektiivsuse ja mitteelusa koostisega turvalisemat ja tõhusamat võimalust vöötohatise ja selle tüsistuste ennetamiseks. Kui kuulute soovitatud vanuserühma, on Shingrixiga vaktsineerimise osas oma tervishoiuteenuse osutajaga konsulteerimine tark otsus, et kaitsta end selle valuliku ja potentsiaalselt kurnava seisundi eest.