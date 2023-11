Kas uus vöötohatis on parem kui vana?

Viimastel aastatel on kasutusele võetud uus vöötohatise vaktsiin, mis on tekitanud arutelu nii meditsiinitöötajate kui ka patsientide seas. Vöötohatis, tuntud ka kui vöötohatis, on valulik viirusnakkus, mille põhjustab tuulerõugeid põhjustav tuulerõugete viirus. See mõjutab miljoneid inimesi kogu maailmas, eriti üle 50-aastaseid. Uue vaktsiini kasutuselevõtt on tekitanud küsimusi selle tõhususe kohta võrreldes vanaga.

Vana vöötohatise vaktsiin, tuntud kui Zostavax, kiideti esmakordselt heaks 2006. aastal. See oli nõrgestatud elusvaktsiin, mis tähendab, et see sisaldas viiruse nõrgestatud vormi. Kuigi see vähendas tõhusalt vöötohatise riski umbes 51%, vähenes selle tõhusus aja jooksul, mis viis uue vaktsiini väljatöötamiseni.

Uue vöötohatise vaktsiini nimega Shingrix kiitis FDA heaks 2017. aastal. Erinevalt Zostavaxist on Shingrix mitteelusvaktsiin, mis tähendab, et see ei sisalda elusviirust. Selle asemel sisaldab see valku, mis aitab tugevdada immuunsüsteemi vastust tuulerõugete viirusele. Uuringud on näidanud, et Shingrix on rohkem kui 90% efektiivne vöötohatise ja selle tüsistuste ennetamisel.

FAQ:

K: Kes peaks saama vöötohatise vaktsiini?

V: Haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC) soovitavad 50-aastastel ja vanematel täiskasvanutel saada vöötohatise vaktsiini, olenemata sellest, kas neil on vöötohatis varem olnud.

K: Mitu annust uut vöötohatise vaktsiini on vaja?

V: Uut vöötohatise vaktsiini Shingrix manustatakse kahes annuses. Teine annus manustatakse 2...6 kuud pärast esimest annust.

K: Kas uuel vöötohatise vaktsiinil on mingeid kõrvalmõjusid?

V: Nagu iga vaktsiin, võib ka uus vöötohatise vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on süstekoha valu, punetus või turse, samuti lihasvalu, väsimus ja peavalu. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduvad iseenesest mõne päeva jooksul.

Kokkuvõtteks võib öelda, et uus vöötohatise vaktsiin Shingrix on osutunud tõhusamaks vöötohatise ennetamisel võrreldes vana vaktsiiniga Zostavax. Selle mitteelustav koostis ja kõrge efektiivsus muudavad selle eelistatud valiku 50-aastastele ja vanematele täiskasvanutele. Siiski on alati soovitatav konsulteerida tervishoiutöötajaga, et teha kindlaks parim tegevussuund individuaalsete terviseseisundite ja haigusloo põhjal.