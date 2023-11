Kas Google Nest Hub on ostmist väärt?

Pühadehooajale jõudes mõtlevad paljud inimesed, kas Google Nest Hub on praeguses olekus ikka hea ost. Viimase aasta jooksul on Nest Hubi ja Hub Maxi funktsioone eemaldatud rohkem kui lisatud. Kuid hoolimata nendest muudatustest on endiselt palju põhjuseid, miks Nest Hubi tasub kaaluda.

Üks Nest Hubi ostmise peamisi põhjuseid on selle funktsionaalsus muusika voogesituse seadme ja Google Home'i kontrollerina. Kui otsite peamiselt seadet, millega saab esitada muusikat ja juhtida teie nutikodu seadmeid, on Nest Hub suurepärane valik, eriti kui see on allahinnatud.

2. põlvkonna Nest Hub aastast 2021, mille hind on tavaliselt 99.99 dollarit, on praegu saadaval hinnaga 49.99 dollarit. See pakub kõiki olulisi funktsioone ja suudab hõlpsalt täita teie muusika voogesituse ja nutika kodu juhtimise vajadused. 2019. aasta Nest Hub Max on seevastu hinnaga 129 dollarit alates 229 dollarist ja see pakub paremaid kõlareid, kaamerat, suuremat ekraani ja lisafunktsioone, nagu alati sisse lülitatud kell ja aeg-ajalt video taasesitus.

Üks mure on aga see, et Google pole pakkunud sisukaid värskendusi ega avalikustanud Nest Hubi assistendi tulevikku. Smart Display kasutajaliides on jäänud suures osas muutumatuks ning võrreldes teiste turul olevate sarnaste seadmetega on puudu uuendustest või uutest funktsioonidest.

Lisaks on esitatud kaebusi selle kohta, et assistent muutub aja jooksul paremaks muutumise asemel "rumalamaks". Google'i praegune fookus näib olevat 499-dollarise piksliga tahvelarvutiga, kuid Nest Hubil on oma madalama hinnapunkti ja taskukohasuse tõttu turul siiski koht.

Kuigi on ebatõenäoline, et Google laseb peagi välja uue Fuchsia-toega Nest Hubi, on oluline, et nad uuendaksid assistenti, et muuta see vestlusvõimelisemaks ja kasutaja käsklustest paremini aru saama. See aitaks hoida Nest Hubi konkurentsivõimelisena ja lahendada mõningaid selle funktsionaalsusega seotud probleeme.

Kokkuvõtteks võib öelda, et hoolimata oluliste uuenduste ja funktsioonide puudumisest võib Nest Hub siiski olla väärt ost neile, kes otsivad peamiselt muusika voogesituse seadet ja nutikat kodu kontrollerit. Google peab aga investeerima Assistendi võimaluste parandamisse, et tagada Nest Hubi pikaajaline elujõulisus ja selle maine turul.

FAQ

1. Kas Nest Hub saab juhtida nutikodu seadmeid?

Jah, Nest Hub võimaldab juhtida erinevate tootjate nutikodu seadmeid.

2. Millised on Nest Hubi peamised funktsioonid?

Nest Hub pakub selliseid funktsioone nagu muusika voogesitus, nutika kodu juhtimine, slaidiseansid, taimeri/alarmi funktsioonid ja ilmateated.

3. Kas peagi on tulemas Nest Hubi uuem versioon?

On ebatõenäoline, et lähitulevikus ilmub uus Fuksia toitega Nest Hub. Google on rohkem keskendunud teistele seadmetele, nagu Pixel Tablet.

4. Kas assistent muutub aja jooksul paremaks?

Mõned kasutajad on teatanud, et assistent muutub aja jooksul täiustumise asemel "rumalamaks". Google peab töötama selle nimel, et muuta assistent vestlusvõimelisemaks ja kasutaja käsklustest paremini aru saama.

5. Kas olemasolevad kõlarid ja kuvarid kaotatakse järk-järgult?

Tõenäoliselt ei lõpeta Google lähitulevikus olemasolevate kõlarite ja kuvarite toetamist, kuna neid kasutatakse laialdaselt ning toe lõpetamine võib kahjustada ettevõtte mainet.