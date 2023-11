Kas FDA ei kiida enam COVID-vaktsiini heaks?

Kas FDA pole COVID-vaktsiini enam heaks kiitnud?

Viimastel nädalatel on sotsiaalmeedia platvormidel levinud valeinformatsioon COVID-19 vaktsiinide heakskiitmise staatuse kohta. Üks konkreetne väide, mis on saanud tõuke, on see, et USA toidu- ja ravimiamet (FDA) ei kiida enam vaktsiine heaks. Siiski on oluline eraldada faktid väljamõeldistest ja mõista vaktsiinide hetkeseisu.

FDA heakskiitmise protsess

FDA vastutab Ameerika Ühendriikides avalikuks kasutamiseks mõeldud vaktsiinide hindamise ja heakskiitmise eest. Enne vaktsiinile loa andmist tehakse seda kliinilistes uuringutes rangelt testitud, et tagada selle ohutus ja tõhusus. Kui nende uuringute andmed on põhjalikult üle vaadatud, annab FDA hädaolukorras kasutamise loa (EUA) või täieliku heakskiidu.

COVID-19 vaktsiinide hetkeseis

Alates 2021. aasta septembrist on USA-s erakorraliseks kasutamiseks lubatud COVID-19 vaktsiinid Pfizer-BioNTechi, Moderna ja Johnson & Johnsoni vaktsiinid. Need vaktsiinid on läbinud põhjaliku testimise ning on osutunud ohutuks ja tõhusaks COVID-19 põhjustatud raskete haiguste, haiglaravi ja surma ärahoidmisel.

Kui vaktsiinid said algselt EUA, siis Pfizer-BioNTechi vaktsiin on hiljuti saanud FDA-lt täieliku heakskiidu 16-aastastele ja vanematele isikutele. See 23. augustil 2021 antud heakskiit põhineb kliiniliste uuringute põhjaliktel andmetel ja tegelikel tõenditel.

FAQ:

K: Kas FDA heakskiit tähendab, et vaktsiin ei ole enam ohutu?

V: Ei, FDA heakskiit näitab, et vaktsiin vastab agentuuri rangetele ohutuse ja tõhususe standarditele. See annab täiendava kindlustunde selle tõhususe kohta COVID-19 ennetamisel.

K: Kas teised vaktsiinid on endiselt lubatud erakorraliseks kasutamiseks?

V: Jah, Moderna ja Johnson & Johnsoni vaktsiinid on endiselt lubatud erakorraliseks kasutamiseks. FDA ja teised reguleerivad asutused hindavad neid jätkuvalt.

K: Kas FDA heakskiit muudab vaktsiini levitamist ja kättesaadavust?

V: FDA heakskiit võib julgustada rohkem inimesi vaktsineerima. Vaktsiinide jaotus ja kättesaadavus jäävad aga samaks. Need on endiselt üldsusele laialdaselt kättesaadavad.

Kokkuvõtteks võib öelda, et väide, et FDA ei kiida enam COVID-19 vaktsiine heaks, on vale. Pfizer-BioNTechi vaktsiin on saanud täieliku heakskiidu, samas kui Moderna ja Johnson & Johnsoni vaktsiinid on endiselt lubatud erakorraliseks kasutamiseks. Vaktsineerimise kohta teadlike otsuste tegemiseks on ülioluline tugineda usaldusväärsetest allikatest pärit täpsele teabele ja konsulteerida tervishoiutöötajatega.