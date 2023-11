Kas aevastamine on Covidi sümptom?

Keset käimasolevat Covid-19 pandeemiat on ülioluline olla kursis erinevate viirusega seotud sümptomitega. Aevastamine, mis on külmetus- ja gripihooajal tavaline nähtus, on pannud paljud mõtlema, kas see on ka Covid-19 sümptom. Süveneme sellesse küsimusse ja heidame asjale veidi valgust.

Millised on Covid-19 levinumad sümptomid?

Enne aevastamise küsimusega tegelemist on oluline mõista Covid-19 tüüpilisi sümptomeid. Kõige sagedamini teatatud sümptomiteks on palavik, köha, õhupuudus, väsimus, lihas- või kehavalu, kurguvalu, maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus, peavalu ja ninakinnisus või nohu. Need sümptomid ilmnevad tavaliselt 2–14 päeva jooksul pärast kokkupuudet viirusega.

Kas aevastamine võib olla Covid-19 sümptom?

Kuigi aevastamine on sümptom, mida tavaliselt seostatakse hingamisteede haigustega, nagu külmetus või allergiad, ei peeta seda tavaliselt Covid-19 esmaseks sümptomiks. Haiguste tõrje ja ennetamise keskused (CDC) ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei loetle aevastamist viiruse peamise sümptomina. Siiski on oluline märkida, et Covid-19 sümptomid võivad inimestel erineda ja mõned inimesed võivad kogeda aevastamist osana nende üldisest sümptomite profiilist.

Miks ei peeta aevastamist peamiseks sümptomiks?

Aevastamist põhjustab peamiselt ninakäikude ärritus või põletik, mida tavaliselt seostatakse allergiate või nohuga. Covid-19 mõjutab peamiselt hingamisteid, põhjustades selliseid sümptomeid nagu köha ja õhupuudus. Aevastamine ei ole viiruse tüüpiline hingamisteede sümptom, mistõttu seda ei peeta esmaseks näitajaks.

Mida peaksin tegema, kui aevastan koos teiste sümptomitega?

Kui tunnete aevastamist koos teiste Covid-19-ga tavaliselt seotud sümptomitega, on soovitatav konsulteerida tervishoiutöötajaga. Nad saavad hinnata teie sümptomeid, anda juhiseid ja vajadusel soovitada asjakohaseid katseid. Oluline on meeles pidada, et Covid-19 testimine on kõige usaldusväärsem viis nakkuse kinnitamiseks või välistamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi aevastamist ei peeta Covid-19 esmaseks sümptomiks, on alati oluline olla valvas ja olla teadlik oma tervise muutustest. Kui teil tekivad viirusega seotud sümptomid, on kõige parem pöörduda arsti poole ja järgida soovitatud juhiseid, et kaitsta ennast ja teisi võimaliku leviku eest.

Mõisted:

– Covid-19: 2019. aasta koroonaviirushaigus, mille põhjustas raske ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus 2 (SARS-CoV-2).

– Sümptomid: füüsilised või vaimsed tunnused, mis viitavad konkreetse seisundi või haiguse esinemisele.

– Nohu: kerge nina ja kurgu viirusnakkus, mis põhjustab aevastamist, köhimist ja ummikuid.

– Allergia: ebanormaalne immuunvastus ainetele (allergeenidele), mis on enamikule inimestele tavaliselt kahjutud.

– Hingamissüsteem: hingamisega seotud elundid ja koed, sealhulgas kopsud, hingamisteed ja ninakäigud.

– Tervishoiutöötaja: koolitatud isik, kes pakub patsientidele arstiabi ja nõu.