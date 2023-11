Kas Sam's kuulub Walmartile?

Jaemüügimaailmas on sageli seoseid ja omandisuhteid, mis võivad tavatarbijat segadusse ajada. Üks selline küsimus, mis sageli tekib, on see, kas Sam's Club kuulub Walmartile. Segaduste kõrvaldamiseks süveneme nende kahe jaemüügihiiglase suhetesse.

Ühendus:

Jah, Sam's Club kuulub tõepoolest Walmartile. Tegelikult on Sam's Club Walmart Inc. tütarettevõte, mis tähendab, et Walmart on emaettevõte ja talle kuulub enamus Sam's Clubi aktsiatest. See ühendus on kehtinud alates 1983. aastast, mil Walmart omandas laoklubide keti.

Mis on Sam's Club?

Sam's Club on liikmelisusel põhinev jaemüügilaoklubi, mis pakub laia valikut tooteid soodushindadega. See tegutseb teiste laoklubidega sarnasel mudelil, pakkudes oma liikmetele hulgikaupu. Sam's Clubi asukohad üle Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliselt on muutunud populaarseks ostukohaks nii üksikisikute kui ka ettevõtete jaoks.

FAQ:

1. Kas Sam's Club ja Walmart on sama pood?

Kuigi Sam's Club ja Walmart kuuluvad mõlemad samale emaettevõttele, on nad eraldi üksused. Sam's Club tegutseb laoklubina, toitlustades liikmeid, kes maksavad oma toodetele ja teenustele juurdepääsu eest aastamaksu. Walmart on seevastu traditsiooniline jaekauplus, mis on üldsusele avatud.

2. Kas ma saan Sam's Clubis oma Walmarti liikmesust kasutada?

Ei, te ei saa Sam's Clubis oma Walmarti liikmelisust kasutada. Kahel jaemüüjal on erinevad liikmeprogrammid ja ühe liikmelisus ei anna teile juurdepääsu teisele. Walmart pakub aga oma klientidele oma eeliseid ja allahindlusi.

3. Kas Sam's Clubis ja Walmartis on tooted ja hinnad samad?

Kuigi Sam's Clubi ja Walmarti pakutavad tooted võivad mõnevõrra kattuda, võivad hinnakujundus ja valik erineda. Sam's Club keskendub oma liikmetele hulgikoguste ja soodushindade pakkumisele, samas kui Walmart pakub tavaliste jaehindadega laiemat valikut tooteid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Sam's Club kuulub tõepoolest Walmartile. Kuigi need on eraldiseisvad üksused, võimaldab nende ühendus jagada ressursse ja eeliseid. Olenemata sellest, kas eelistate Sam's Clubi laoklubi kogemust või Walmarti mugavust, pakuvad mõlemad jaemüüjad oma klientide vajaduste rahuldamiseks erinevaid tooteid.