Kas Sam's Club kuulub Hiinale?

Viimastel aastatel on ringlenud kuulujutud, et Sam's Club, Ameerika populaarne jaemüügi laoklubi Sam's Club, kuulub Hiinale. Need väited on tekitanud tarbijates segadust ja muret. Niisiis, süveneme faktidesse ja valgustame seda asja.

Kõigepealt on oluline selgitada, et Sam's Club ei kuulu Hiinale. Ettevõte on maailma ühe suurima rahvusvahelise jaemüügiettevõtte Walmart Inc. tütarettevõte. Walmart omandas Sam's Clubi 1983. aastal, ammu enne seda, kui Hiinast sai maailmamajanduses suur tegija.

Sam's Club tegutseb eraldiseisva üksusena Walmarti katuse all, pakkudes oma liikmetele laia valikut tooteid soodushindadega. Rohkem kui 600 asukohaga üle Ameerika Ühendriikide on Sam's Clubist saanud hulgioste ja eksklusiivseid pakkumisi otsivatele üksikisikutele ja ettevõtetele.

FAQ:

K: Kas Walmart kuulub Hiinale?

V: Ei, Walmart on Ameerika rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mille asutas Sam Walton 1962. aastal. Kuigi Walmartil on Hiinas märkimisväärne esindus, on see börsil kaubeldav ettevõte, mille peakorter asub Ameerika Ühendriikides.

K: Miks inimesed arvavad, et Sam's Club kuulub Hiinale?

V: Segadus võib tekkida sellest, et paljud Sam's Clubis müüdavad tooted on valmistatud Hiinas. See aga ei tähenda, et ettevõte ise Hiinale kuuluks.

K: Kas USA-s on Hiinale kuuluvaid jaemüügikette?

V: Jah, USA-s tegutsevad Hiina omanduses olevad jaemüügiketid. Samas ei kuulu Sam's Club nende hulka.

Kokkuvõtteks võib öelda, et väide, et Sam's Club kuulub Hiinale, on lihtsalt vale. Sam's Club on Ameerika jaemüügihiiglase Walmarti tütarettevõte. Kuigi on oluline olla teadlik ostetavate toodete päritolust, on sama oluline eraldada faktid ilukirjandusest omandiõiguse ja ettevõtte struktuuri osas.