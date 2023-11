By

Kas pärast nina tilgutamist on COVID-i sümptom?

Keset käimasolevat COVID-19 pandeemiat on ülioluline olla kursis erinevate viirusega seotud sümptomitega. Kuigi palavikku, köha ja õhupuudust peetakse laialdaselt levinud sümptomiteks, on olnud segadust seoses sellega, kas nina tilgutamine on samuti COVID-19 märk. Süveneme sellesse teemasse ja heidame asjale veidi valgust.

Ninajärgne tilkumine viitab seisundile, kus liigne lima koguneb kurgu tagumisse piirkonda ja ninakäikudesse, mis põhjustab pidevat kurgu puhastamise või köhimise vajadust. Seda põhjustavad sageli allergiad, põskkoopapõletikud või isegi külmetushaigus. Siiski on oluline märkida, et nina tilgutamine üksi ei ole COVID-19 lõplik sümptom.

Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmetel on COVID-19 levinumad sümptomid palavik, köha ja õhupuudus. Nende sümptomitega kaasnevad tavaliselt väsimus, lihas- või kehavalud, kurguvalu ning maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus. Kuigi mõnel COVID-19 juhtumil võib esineda post-nasaalset tilkumist, ei peeta seda esmaseks sümptomiks.

FAQ:

K: Kas nina tilgutamine võib olla COVID-19 sümptom?

V: Kuigi mõnel COVID-19 juhtumil võib esineda nina tilgutamist, ei peeta seda esmaseks sümptomiks. Palavik, köha ja õhupuudus on kõige levinumad viirusega seotud sümptomid.

K: Millised on COVID-19 peamised sümptomid?

V: COVID-19 esmasteks sümptomiteks on palavik, köha ja õhupuudus. Teised levinud sümptomid on väsimus, lihas- või kehavalu, kurguvalu ning maitse- või lõhnatundlikkuse kaotus.

K: Mis põhjustab nina tilgutamist?

V: Ninajärgset tilkumist võivad põhjustada allergiad, põskkoopapõletik või külmetus. See tekib siis, kui liigne lima koguneb kõri tagaosas ja ninakäikudes.

K: Kas ma peaksin muretsema, kui mul on pärast ninatilkumist?

V: Kui teil tekib pärast ninatilkumist ilma muude COVID-19 sümptomiteta, ei ole see tõenäoliselt põhjust muretsemiseks. Siiski, kui teil tekivad täiendavad sümptomid või te pole kindel, on soovitatav konsulteerida tervishoiutöötajaga.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi mõnel COVID-19 juhtumil võib esineda post-nasaalset tilkumist, ei peeta seda esmaseks sümptomiks. Kui teil tekib pärast nina tilkumist ilma muude sümptomiteta, on selle põhjuseks tõenäoliselt muud tegurid, nagu allergia või külmetus. Siiski on alati oluline olla valvas ja konsulteerida tervishoiutöötajaga, kui teil on muresid või tekivad täiendavad sümptomid.