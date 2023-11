Kas Pfizer või Moderna on parem?

Võistluses maailma COVID-19 vastu vaktsineerimise nimel on kaks farmaatsiahiiglast tõusnud esinumbriks: Pfizer ja Moderna. Mõlemad ettevõtted on välja töötanud väga tõhusad vaktsiinid, kuid kumb on parem? Vaatleme lähemalt Pfizeri ja Moderna erinevusi, et aidata teil teha teadlikku otsust.

mRNA vaktsiinid:

Nii Pfizer kui ka Moderna on välja töötanud mRNA vaktsiinid, murrangulise tehnoloogia, mis kasutab immuunvastuse käivitamiseks väikest tükki viiruse geneetilisest materjalist. Need vaktsiinid ei sisalda elusviirust ega anna teile COVID-19. Selle asemel õpetavad nad teie kehale, kuidas viirust ära tunda ja sellega võidelda.

Efektiivsus:

Mõlemad vaktsiinid on kliinilistes uuringutes näidanud märkimisväärset efektiivsust. Pfizeri vaktsiini efektiivsus on ligikaudu 95%, samas kui Moderna vaktsiini efektiivsus on ligikaudu 94%. Need numbrid näitavad, et mõlemad vaktsiinid on sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel väga tõhusad.

Ladustamine ja levitamine:

Üks peamisi erinevusi kahe vaktsiini vahel seisneb nende säilitamisnõuetes. Pfizeri vaktsiini tuleb hoida ülikülmal temperatuuril umbes -70 kraadi Celsiuse järgi (-94 kraadi Fahrenheiti järgi). See seab logistilised väljakutsed paljudele tervishoiuasutustele ja jaotusvõrkudele. Teisest küljest saab Moderna vaktsiini hoida standardsel sügavkülmiku temperatuuril -20 kraadi Celsiuse järgi (-4 kraadi Fahrenheiti järgi), mis muudab selle käsitsemise ja levitamise lihtsamaks.

Kõrvalmõjud:

Mõlemal vaktsiinil on sarnased kõrvaltoimed, mis on üldiselt kerged ja ajutised. Nende hulka võivad kuuluda valu süstekohas, väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, palavik ja iiveldus. Tõsised allergilised reaktsioonid on mõlema vaktsiini puhul äärmiselt haruldased.

FAQ:

K: Kas ma saan valida, millist vaktsiini saada?

V: Enamikul juhtudel ei ole teil võimalik valida Pfizeri ja Moderna vahel. Vaktsiinide kättesaadavus võib teie asukohast ja tervishoiuasutuste rakendatavast jaotusplaanist olenevalt erineda.

K: Kas need vaktsiinid on ohutud?

V: Nii Pfizeri kui ka Moderna vaktsiinid on läbinud range testimise ja need on andnud erakorraliseks kasutamiseks loa mainekate reguleerivate asutuste poolt, nagu FDA. Need on osutunud ohutuks ja tõhusaks COVID-19 ennetamisel.

K: Kui kaua kaitse kestab?

V: Nende vaktsiinide kaitse kestust veel uuritakse. Praegused andmed viitavad aga sellele, et kaitse peaks kestma vähemalt mitu kuud, kui mitte kauem.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii Pfizer kui ka Moderna on välja töötanud väga tõhusad vaktsiinid COVID-19 vastu. Valik nende kahe vahel taandub sageli logistilistele teguritele, näiteks ladustamisnõuetele. Olenemata sellest, millise vaktsiini te saate, on vaktsineerimine otsustava tähtsusega samm pandeemiaga võitlemisel ning enda ja teiste kaitsmisel viiruse eest.