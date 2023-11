Kas Pfizer COVID vaktsiin pole enam lubatud?

Kas Pfizeri COVID vaktsiin pole enam lubatud?

Hiljutise sotsiaalmeedia platvormidel leviva valeinformatsiooni laine käigus on ilmnenud väited, mis viitavad sellele, et Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiini kasutamine pole enam lubatud. Need kuulujutud on tekitanud segadust ja muret isikute seas, kes on saanud vaktsiini või kavatsevad seda saada. Siiski on oluline selgitada, et need väited on täiesti valed.

Vaktsiin Pfizer-BioNTech COVID-19, mille on välja töötanud Pfizer koostöös BioNTechiga, on jätkuvalt lubatud erakorraliseks kasutamiseks erinevatel reguleerivatel asutustel kogu maailmas, sealhulgas USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA), Euroopa Ravimiamet (EMA) ja maailm. Terviseorganisatsioon (WHO). Need organisatsioonid on enne loa andmist vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse andmed põhjalikult läbi vaadanud.

Segadus võis tekkida Pfizer-BioNTechi vaktsiini hädaolukorras kasutusloa (EUA) aegumise tõttu Ameerika Ühendriikides. Siiski on ülioluline märkida, et EUA aegumine ei tähenda, et vaktsiinile enam luba ei anta. Selle asemel tähendab see, et vaktsiin on muutunud hädaolukorras kasutatavast olekust täieliku heakskiidu olekule.

FAQ:

K: Mida tähendab hädaolukorras kasutamise luba?

V: Hädaolukorras kasutamise luba on regulatiivne mehhanism, mis võimaldab kasutada meditsiinitooteid, näiteks vaktsiine, rahvatervisega seotud hädaolukordade ajal. See tagab, et potentsiaalselt elupäästvad ravid tehakse kiiresti kättesaadavaks, isegi enne kõigi traditsiooniliste regulatiivsete nõuete täitmist.

K: Kas Pfizer-BioNTechi vaktsiin COVID-19 on täielikult heaks kiidetud?

V: Jah, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin on saanud täieliku heakskiidu erinevatelt reguleerivatelt asutustelt, sealhulgas FDA-lt, EMA-lt ja WHO-lt. Selle ohutuse ja tõhususe tagamiseks on see läbinud range testimise ja hindamise.

K: Kas Pfizer-BioNTechi vaktsiin COVID-19 on endiselt tõhus?

V: Jah, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin on osutunud väga tõhusaks COVID-19 nakkuse, raskete haiguste ja haiglaravi ennetamisel. Arvukad uuringud ja tegelikud andmed on järjekindlalt tõestanud selle tõhusust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et väited, mis viitavad sellele, et Pfizer-BioNTech vaktsiinil COVID-19 ei ole enam lubatud, on täiesti valed. Vaktsiin on endiselt lubatud erakorraliseks kasutamiseks ja on saanud täieliku heakskiidu reguleerivatelt asutustelt kogu maailmas. Väga oluline on toetuda usaldusväärsetest allikatest pärit täpsele teabele ja konsulteerida tervishoiutöötajatega kõigi COVID-19 vaktsiinidega seotud murede või küsimuste korral.