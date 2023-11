Kas Modernal pole enam luba?

Hiljutised sotsiaalmeedias levivad kuulujutud on tekitanud muret Moderna COVID-19 vaktsiini loa staatuse pärast. Vastuseks nendele väidetele püüame pakkuda täpset teavet ja selgitada asjaga seotud segadust.

Autoriseerimise olek

Vastupidiselt kuulujuttudele on Moderna vaktsiini erakorraliseks kasutamiseks endiselt lubanud mitmed reguleerivad asutused, sealhulgas USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA), Euroopa Ravimiamet (EMA) ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Need organisatsioonid on enne loa andmist vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse andmed põhjalikult läbi vaadanud.

Oluline on märkida, et autoriseerimine ei tähenda püsivat heakskiitu. Hädaolukorras kasutamise luba võimaldab vaktsiine levitada ja manustada rahvatervisega seotud hädaolukordades, näiteks käimasoleva COVID-19 pandeemia ajal. Autorisatsiooni staatust vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse uute andmete ja uute tõendite põhjal.

Tõhusus ja ohutus

Moderna vaktsiin on näidanud suurt efektiivsust COVID-19 nakkuse ennetamisel. Kliinilised uuringud on näidanud, et see on ligikaudu 94% efektiivne sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel ja veelgi suurem efektiivsus raskete haigusjuhtude puhul. Vaktsiin on samuti osutunud ohutuks, enamikul retsipientidest on teatatud ainult kergetest ja ajutistest kõrvaltoimetest.

FAQ

K: Mida tähendab "volitamine"?

V: Luba viitab reguleerivate asutuste antud heakskiidule, mis võimaldab rahvatervisega seotud hädaolukorras vaktsiini levitada ja manustada. See põhineb ohutuse ja tõhususe andmete põhjalikul hindamisel.

K: Kas volituse olek võib muutuda?

V: Jah, autoriseerimise olekut vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse uute andmete ja uute tõendite põhjal. Vajadusel saab seda muuta või tühistada.

K: Kas Moderna vaktsiin on endiselt lubatud?

V: Jah, Moderna vaktsiin on endiselt lubatud erakorraliseks kasutamiseks selliste reguleerivate asutuste poolt nagu FDA, EMA ja WHO.

K: Kas Moderna vaktsiin on tõhus ja ohutu?

V: Jah, Moderna vaktsiin on näidanud kõrget efektiivsust COVID-19 nakkuse ennetamisel ja on osutunud ohutuks, teatatud on vaid kergetest ja ajutistest kõrvaltoimetest.

Rahvatervise küsimustes on ülioluline tugineda usaldusväärsetest allikatest pärit täpsele teabele. Valeinformatsioon võib põhjustada asjatut paanikat ja segadust. Võite olla kindel, et Moderna vaktsiin on endiselt lubatud ja mängib jätkuvalt olulist rolli võitluses COVID-19 pandeemiaga.