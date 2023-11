Kas Mcdonalds on rikkam kui Walmart?

Kas McDonald's on rikkam kui Walmart?

Jaemüügi- ja kiirtoidumaailmas torkavad silma kaks suurärimeest: McDonald's ja Walmart. Mõlemast ettevõttest on saanud tuntud nimi, kuid kui rääkida rahalisest võimsusest, siis kes tuleb esikohale? Vaatame numbreid lähemalt ja vaatame, kas suudame kindlaks teha, milline neist hiiglastest on tõesti kõige rikkam.

Finantslahing

McDonald's, ikooniline kiirtoidukett, on muljetavaldav ülemaailmne kohalolek, kus on üle 38,000 100 restorani enam kui 11,000 riigis. Teisest küljest haldab maailma suurim jaemüüja Walmart üle 27 XNUMX kaupluse XNUMX riigis. Nii suurte võrkude juures pole ime, et need ettevõtted teenivad märkimisväärset tulu.

Tulude osas on Walmart pidevalt esikohta hoidnud. Eelarveaastal 2020 teatas Walmart vapustavatest 524 miljardi dollari suurusest tulust, mis teeb sellest tulude järgi maailma suurima ettevõtte. Kuigi McDonald's oli endiselt muljetavaldav, teatas samal aastal väiksemast tulust 21 miljardit dollarit.

Kasumlikkuse osas võtab aga juhtpositsiooni McDonald's. 2020. aastal teatas McDonaldsi puhaskasum 4.73 miljardit dollarit, samas kui Walmarti puhaskasum oli 14.88 miljardit dollarit. See näitab, et McDonald's on tulude kasumiks muutmisel tõhusam.

FAQ

K: Mis on tulu?

V: Tulu viitab raha kogusummale, mida ettevõte teenib oma äritegevusest, näiteks toodete või teenuste müügist.

K: Mis on puhastulu?

V: Puhastulu, tuntud ka kui kasum või puhaskasum, on rahasumma, mis ettevõttele jääb pärast kõigi kulude mahaarvamist tuludest.

K: Kas tulud määravad ettevõtte jõukuse?

V: Tulud on ettevõtte finantstulemuste oluline näitaja, kuid see ei määra otseselt selle jõukust. Olulist rolli mängivad ka kasumlikkus ja muud tegurid.

K: Millisel ettevõttel on suurem turukapitalisatsioon?

V: Praeguse seisuga on Walmartil suurem turukapitalisatsioon kui McDonaldsil. Turukapitalisatsioon on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus aktsiaturul.

Kokkuvõtteks

Kui Walmart edestab tulude poolest McDonaldsit, siis McDonald's osutub kasumlikumaks. Mõlemad ettevõtted on vaieldamatult oma tööstusharudes võimsad tegijad, kuid rikkaimate väljaselgitamisel sõltub see lõppkokkuvõttes kasutatavast mõõdikust. Sellest hoolimata on selge, et nii McDonald's kui ka Walmart on saavutanud märkimisväärset rahalist edu.